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Mile Svilar stavio je tačku na sve spekulacije koje su prethodnih meseci kružile oko njegove budućnosti! Srpski golman poručio je da nema dilemu gde želi da nastavi karijeru i jasno stavio do znanja da je njegov fokus potpuno na Romi.

Nakon što je produžio ugovor sa rimskim klubom, Svilar je za italijanski "Korijere delo Sport" govorio o pričama koje su ga povezivale sa prelaskom u redove velikog rivala, ali je njegov odgovor bio kratak i veoma jasan.

"Ne znam, to nije pitanje koje se mene tiče. Za mene je oduvek postojala samo Roma, a to bi već trebalo da bude jasno posle produžetka ugovora. Fokusiran sam isključivo na to da pružim maksimum za ovaj dres, ovaj klub i ove navijače. Moje srce je ovde", poručio je Svilar.

1/4 Vidi galeriju Mile Svilar najbolji golman Serije A Foto: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia

Srpski čuvar mreže iza sebe ima sezonu iz snova. Sjajnim odbranama bio je jedan od ključnih ljudi u velikom povratku Rome u Ligu šampiona, a njegove partije nisu prošle nezapaženo.

Svilar se etablirao među najbolje golmane Serije A i zbog toga privukao pažnju brojnih evropskih velikana, ali kako sam kaže — odlazak iz Rima trenutno nije ni blizu njegove glave.

Govorio je i o istorijskom povratku Rome među evropsku elitu.

"Napravili smo veliki preokret da bismo izborili plasman i to je bilo prelepo. Sada treba da uživamo u tome, ali i da odigramo Ligu šampiona najbolje što možemo", rekao je golman "vučice".

Saradnja sa Gasperinijem

Svilar je otkrio i kako izgleda rad pod komandnom palicom novog trenera Đan Pjera Gasperinija, poznatog po izuzetno zahtevnim treninzima.

Srpski reprezentativac priznaje da je ekipi trenutno teško, ali veruje da će se rezultati rada brzo videti.

"To je sasvim normalno. Nalazimo se u pripremnom periodu, a Gasperini nas zaista tera da radimo punim intenzitetom. Kada imate igrača manje, uvek je teško igrati, a posebno sada kada su nam noge još teške od napornih treninga.

Rezultati u ovom trenutku nisu najvažniji. Za mesec dana videćete najbolju Romu", zaključio je Svilar.

Srpski golman tako je poslao jasnu poruku - Rim je njegov dom, a dres Rome njegova sadašnjost i budućnost.