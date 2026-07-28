"SITUACIJA JE IZUZETNO DELIKATNA" Šta se dešava sa Kristijanom Eriksenom? "Ne želimo da..."
Iako je prvobitno bilo predviđeno da se pridruži saigračima još prošlog petka, danski reprezentativac Kristijan Eriksen i dalje se nije pojavio na priprema Volfsburga.
Ovu vest potvrdio je i sportski direktor nemačkog kluba Diter Heking, objasnivši da će iskusni fudbaler do daljeg ostati u Danskoj, gde ga očekuje individualni rad na oporavku.
"Prvobitni plan je podrazumevao da Kristijan bude uz tim tokom prijateljskog susreta sa Lionom, a da potom otputuje na centralne pripreme. Nažalost, to u ovom trenutku nije ostvarivo. On će uskoro u domovini započeti samostalni program oporavka, koji će, po svemu sudeći, potrajati", izjavio je Heking.
Prvi čovek sportskog sektora Volfsburga jasno je stavio do znanja da klub neće forsirati brzi povratak:
"Ne želimo da stvaramo nikakav pritisak niti da požurujemo stvari. Situacija je izuzetno delikatna i zahteva maksimalnu odgovornost s naše strane. U ovom momentu je nezahvalno prognozirati kada bi mogao ponovo da se priključi trenažnom procesu."
Drugi kolaps u karijeri i upozorenja stručnjaka
Podsećanja radi, Eriksen se srušio na teren 7. juna tokom prijateljskog duela između Danske i Ukrajine. Srećom, ubrzo je došao svesti, pružena mu je hitna medicinska pomoć i prevezen je u bolnicu u Odenzeu.
Ovo je bio drugi put u njegovoj karijeri da doživljava ovakav incident - javnost pamti dramatične scene sa Evropskog prvenstva 2021. godine protiv Finske, kada mu je život bio u direktnoj opasnosti, nakon čega mu je ugrađen ICD defibrilator.
Nakon najnovijeg događaja, oglasio se i poznati danski kardiolog Hening Molgard, koji je otvoreno poručio da bi za Eriksena bilo najpametnije da ode u igračku penziju, naglasivši da je rizik od ponavljanja sličnog scenarija izuzetno visok.
Podsećamo, Volfsburg je protekle sezone pretrpeo ispadanje iz elitnog ranga, a svoju odiseju u Cvajti započinje 8. avgusta, utakmicom na domaćem terenu protiv Kajzerslauterna.
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