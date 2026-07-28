FUDBAL PIŠE NEVEROVATNE PRIČE! Branio boje Francuske, vredeo MILIONE, a sada šokirao svet transferom u drugu ligu Malte!
Fudbalski svet ostao je zatečen novim poglavljem u karijeri Matjea Valbuene! Nekadašnji reprezentativac Francuske, čovek koji je igrao na najvećoj sceni, Ligu šampiona i nosio dresove velikih evropskih klubova, doneo je odluku koja je mnoge iznenadila — sa 41 godinom preselio se u drugu ligu Malte.
Da, dobro ste pročitali - nekadašnji as Olimpika iz Marselja, Liona, Fenerbahčea i Olimpijakosa sada će fudbalske majstorije pokazivati u dresu Santa Lucije, kluba iz malteškog drugog ranga.
Transfer koji zvuči kao scenario iz filma izazvao je veliku pažnju, jer je Valbuena tokom karijere bio sinonim za vrhunski evropski fudbal.
Valbuena je svoje najbolje dane proveo u dresu Marselja, gde je osvojio titulu prvaka Francuske, igrao Ligu šampiona i postao miljenik navijača. Kasnije je nastupao i za Lion, moskovski Dinamo, Fenerbahče i Olimpijakos, gde je osvajao trofeje i bio jedan od najiskusnijih igrača ekipe.
Za reprezentaciju Francuske odigrao je 52 utakmice i postigao osam golova, a učestvovao je i na Svetskim prvenstvima 2010. i 2014. godine.
Bio je poznat po neverovatnoj tehnici, driblingu i karakterističnoj energiji na terenu, zbog čega je dobio nadimak "Mali bicikl".
Ali fudbal piše neverovatne priče...
Danas, umesto velikih evropskih stadiona i duela protiv najboljih klubova sveta, čeka ga borba za promociju u dresu Santa Lucije.
Iako je odlazak u drugi rang malteškog fudbala mnoge iznenadio, Valbuena nije došao da završi karijeru. Klub je u njemu video ogromno iskustvo i lidera koji bi trebalo da pomogne ekipi u borbi za povratak u najviši rang.
Za Santa Luciju ovo je jedan od najvećih transfera u istoriji kluba, dok će Valbuena pokušati da pokaže da klasa ne nestaje ni kada se promeni nivo takmičenja.
Od večeri Lige šampiona do malteških terena - Matje Valbuena napisao je još jedno potpuno neočekivano poglavlje svoje fudbalske bajke.