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Fudbalski svet ostao je zatečen novim poglavljem u karijeri Matjea Valbuene! Nekadašnji reprezentativac Francuske, čovek koji je igrao na najvećoj sceni, Ligu šampiona i nosio dresove velikih evropskih klubova, doneo je odluku koja je mnoge iznenadila — sa 41 godinom preselio se u drugu ligu Malte.

Da, dobro ste pročitali - nekadašnji as Olimpika iz Marselja, Liona, Fenerbahčea i Olimpijakosa sada će fudbalske majstorije pokazivati u dresu Santa Lucije, kluba iz malteškog drugog ranga.

Transfer koji zvuči kao scenario iz filma izazvao je veliku pažnju, jer je Valbuena tokom karijere bio sinonim za vrhunski evropski fudbal.

1/5 Vidi galeriju Bivši reprezentativac Francuske - Matju Valbuena Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia, Metin Pala / AFP / Profimedia, LAURENTVU/TAAMALLAH / Sipa Press / Profimedia

Valbuena je svoje najbolje dane proveo u dresu Marselja, gde je osvojio titulu prvaka Francuske, igrao Ligu šampiona i postao miljenik navijača. Kasnije je nastupao i za Lion, moskovski Dinamo, Fenerbahče i Olimpijakos, gde je osvajao trofeje i bio jedan od najiskusnijih igrača ekipe.

Za reprezentaciju Francuske odigrao je 52 utakmice i postigao osam golova, a učestvovao je i na Svetskim prvenstvima 2010. i 2014. godine.

Bio je poznat po neverovatnoj tehnici, driblingu i karakterističnoj energiji na terenu, zbog čega je dobio nadimak "Mali bicikl".

Ali fudbal piše neverovatne priče...

Danas, umesto velikih evropskih stadiona i duela protiv najboljih klubova sveta, čeka ga borba za promociju u dresu Santa Lucije.

Iako je odlazak u drugi rang malteškog fudbala mnoge iznenadio, Valbuena nije došao da završi karijeru. Klub je u njemu video ogromno iskustvo i lidera koji bi trebalo da pomogne ekipi u borbi za povratak u najviši rang.

Za Santa Luciju ovo je jedan od najvećih transfera u istoriji kluba, dok će Valbuena pokušati da pokaže da klasa ne nestaje ni kada se promeni nivo takmičenja.

Od večeri Lige šampiona do malteških terena - Matje Valbuena napisao je još jedno potpuno neočekivano poglavlje svoje fudbalske bajke.