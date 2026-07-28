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Tek kada je Arsenal ozbiljno zakoračio u pregovore i pokazao da je spreman da izdvoji ogroman novac za brazilsku zvezdu, na "Santjago Bernabeuu" upaljeni su svi alarmi.

Prema informacijama sa ostrva, Arsenal je već uspostavio direktan kontakt sa predstavnicima Vinisijusa i spreman je da Brazilcu ponudi ugovor kakav nijedan fudbaler u istoriji londonskog kluba nije imao. Plata od čak 400.000 funti (oko 460.000 evra) nedeljno bila bi rekordna u Arsenali i trebalo bi da bude glavni adut "tobdžija", koji veruju da mogu da ubede jednog od najboljih igrača sveta da promeni sredinu.

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da je Vinisijus ušao u poslednju godinu ugovora sa Realom, zbog čega bi Arsenal, ukoliko dobije pozitivan signal od igrača, mogao da započne i zvanične razgovore sa španskim velikanom.

1/6 Vidi galeriju Reprezentativac Brazila - Vinisijus Žunior Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Upravo tada je usledila reakcija iz Madrida. Klub koji je prethodnih meseci odlagao završetak pregovora sada je ponovo otvorio temu produžetka saradnje i želi što pre da obezbedi potpis jednog od svojih najvažnijih fudbalera.

Navodno su stavovi dve strane danas mnogo bliži nego ranije. Real je spreman da značajno poboljša finansijske uslove kako bi Vinisijus ostao među najplaćenijim igračima ekipe, odmah iza Kilijana Embapea.

Brazilac nikada nije krio da mu je želja da ostane u Madridu, ali je tokom pregovora insistirao na tome da novi ugovor odražava njegov značaj za klub i sve ono što je doneo Realu prethodnih sezona. Ipak, ponuda Arsenala predstavlja iskušenje koje neće moći tek tako da odbaci.

Klub iz Londona ga vidi kao jednog od ključnih igrača budućeg projekta Mikela Artete. Mesto u startnoj postavi bilo bi rezervisano za njega, a Arsenal veruje da upravo sa Vinisijusom može da napravi završni korak u borbi za najveće evropske trofeje, posebno nakon prošlosezonskog plasmana u finale Lige šampiona.

Sa druge strane, Real Madrid ne želi ni da razmišlja o odlasku jednog od svojih zaštitnih znakova. Zato je tek kada se pojavila ozbiljna pretnja iz Londona odlučio da ubrza pregovore i pokuša da spreči transfer koji bi mogao da odjekne kao jedan od najvećih u evropskom fudbalu.

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