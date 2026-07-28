Slušaj vest

Kristijano Ronaldo završio je takmičenje na nedavnom Mundijalu u osmini finala, posle dramatične utakmice i poraza u poslednjim minutama njegovom Portugala od Španije.

Kristijano Ronaldo nije se mnogo pojavljivao u medijima posle Svetskog prvenstva, iskoristio je slobodno vreme i leto da se posveti svojoj izabranici Georgini i deci.

Mundijal 2026, Kristijano Ronaldo, Portugal
Mundijal 2026 nije prošao onako kako je očekivao - Kristijano Ronaldo Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Georgina blista  

Upravo je Georgina objavama na društvenim mrežama otkrila kako se Kristijano Ronaldo oseća posle Svetskog prvenstva i činjenice da nije uspeo da osvoji trofej koji mu je nedostajao u bogatoj karijeri.

E, sad, ono pravo. Kristijano Ronaldo i njegova vererenica Georgina podigli su pravu buru na društvenim mrežama nakon porodičnog izleta na golf terene u Portugalu. Razlog zašto svi pričaju o njihovom odlasku na golf nije bio Ronaldov zamah, već Georginin stajling za golf, koji su mnogi ocenili kao nesvakidašnji i neprimeren tradicionalnom kodeksu oblačenja za ovaj sport.

Georgina i Ronaldo igraju golf Foto: Printskrin/Instagram

Ružičasta majičica  

Georgina je na svom Instagram profilu objavila fotografije sa terena na kojima nosi pripijenu ružičastu kratku majicu i vrlo uski šorc. Autfit je bio brenda "Mimoa", za koji je napravila i promociju. Zbog rigoroznih pravila oblačenja koja obično važe na golf terenima, koja zahtevaju kragne i formalniju sportsku odeću, u komentarima se razvila žustra rasprava.

Dok su je kritičari napadali da je odeća "neprimerena" za porodični izlazak i sam teren, obožavaoci su je branili ističući da je ona model i da ima pravo da nosi šta želi.

geoo.png
Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo sa decom igraju golf Foto: Printskrin/Instagram

Porodica uživa  

Ono što je vidljivo sa fotografija jeste da su Kristijano Ronaldo i Georgina na terenima uživali sa decom, gde su se oprobali na "putting green-u" i radnom delu za vežbanje udaraca, nakon čega su nastavili odmor na plaži i u svojoj vili u Portugalu.

Kristijano Ronaldo trenutno provodi slobodno vreme i odmara u rodnoj zemlji pre početka klupskih priprema sa Al Nasrom za novu sezonu.

Ne propustiteFIFA WC 2026GEORGINA NE ISPUŠTA RONALDA IZ ZAGRLJAJA! Njen DEKOLTE je u prvom planu - pogledajte kako ga je utešila posle ELIMINACIJE sa Mundijala! FOTO
Georgina Rodrigez, Kristijano Ronaldo
FIFA WC 2026ZAVIRITE U RONALDOV ULTRA LUKSUZNI AVION: Ludilo šta sve ovde ima, a jedan detalj svi komentarišu! Ovo je najskuplja stvar koju poseduje...
Kristijano Ronaldo, avion, Georgina Rodrigez
FIFA WC 2026RONALDO ĆE POLUDETI! Brutalna poruka iz Madrida obišla svet, Kristijanu neće biti dobro!
Jeremi Pino
FIFA WC 2026KAKVE REČI RONALDA O RONALDU! PORTUGALCI SE OVO NEĆE DOPASTI: "Kada je u pitanju Svetsko prvenstvo, tu se videlo se da je to drugi nivo"
Mundijal 2026, Kristijano Ronaldo, Portugal

00:21
Kristijano Ronaldo pokazao mišiće Izvor: Instagram