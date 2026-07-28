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Kristijano Ronaldo završio je takmičenje na nedavnom Mundijalu u osmini finala, posle dramatične utakmice i poraza u poslednjim minutama njegovom Portugala od Španije.

Kristijano Ronaldo nije se mnogo pojavljivao u medijima posle Svetskog prvenstva, iskoristio je slobodno vreme i leto da se posveti svojoj izabranici Georgini i deci.

Mundijal 2026 nije prošao onako kako je očekivao - Kristijano Ronaldo Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Georgina blista

Upravo je Georgina objavama na društvenim mrežama otkrila kako se Kristijano Ronaldo oseća posle Svetskog prvenstva i činjenice da nije uspeo da osvoji trofej koji mu je nedostajao u bogatoj karijeri.

E, sad, ono pravo. Kristijano Ronaldo i njegova vererenica Georgina podigli su pravu buru na društvenim mrežama nakon porodičnog izleta na golf terene u Portugalu. Razlog zašto svi pričaju o njihovom odlasku na golf nije bio Ronaldov zamah, već Georginin stajling za golf, koji su mnogi ocenili kao nesvakidašnji i neprimeren tradicionalnom kodeksu oblačenja za ovaj sport.

1/10 Vidi galeriju Georgina i Ronaldo igraju golf Foto: Printskrin/Instagram

Ružičasta majičica

Georgina je na svom Instagram profilu objavila fotografije sa terena na kojima nosi pripijenu ružičastu kratku majicu i vrlo uski šorc. Autfit je bio brenda "Mimoa", za koji je napravila i promociju. Zbog rigoroznih pravila oblačenja koja obično važe na golf terenima, koja zahtevaju kragne i formalniju sportsku odeću, u komentarima se razvila žustra rasprava.

Dok su je kritičari napadali da je odeća "neprimerena" za porodični izlazak i sam teren, obožavaoci su je branili ističući da je ona model i da ima pravo da nosi šta želi.

Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo sa decom igraju golf Foto: Printskrin/Instagram

Porodica uživa

Ono što je vidljivo sa fotografija jeste da su Kristijano Ronaldo i Georgina na terenima uživali sa decom, gde su se oprobali na "putting green-u" i radnom delu za vežbanje udaraca, nakon čega su nastavili odmor na plaži i u svojoj vili u Portugalu.

Kristijano Ronaldo trenutno provodi slobodno vreme i odmara u rodnoj zemlji pre početka klupskih priprema sa Al Nasrom za novu sezonu.