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Iako je nedavno napunio tek 33 godine, za Marka Docića se već sada sa sigurnošću može reći da uživa status prave legende Super lige Srbije. Iskusni vezista uspešno je ušao i u novu takmičarsku sezonu, zabeleživši nastupe u uvodna dva kola domaćeg šampionata.

Njegov superligaški put počeo je još 2013. godine u ivanjičkom Javoru, da bi tri godine kasnije zadužio opremu Čukaričkog. Iako je po kvalitetu i potencijalu delovalo da ga čeka znatno veća inostrana ili večita karijera, Docić je već pune dve decenije veran Banovom brdu. U iskrenom razgovoru, kapitenski je otvorio dušu i otkrio koliko je zapravo bio blizu prelaska u redove beogradskih večitih rivala.

1/17 Vidi galeriju Kapiten Čukaričkog Marko Docić Foto: Dusan Milenkovic ©/2024 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Starsport

Kobni duel sa Sanogom zatvorio vrata Marakane

Gostujući u Mozzart podkastu "2x45", Docić se prisetio trenutka koji mu je potpuno promenio karijerni tok - duela u kom ga je povredio tadašnji fudbaler Crvene zvezde, Seku Sanogo.

- Upravo posle te utakmice je možda trebalo da pređem u Crvenu zvezdu. To zna samo, što se kaže, uzak broj ljudi, i u Crvenoj zvezdi i kod nas. Posle toga bih verovatno bio igrač Crvene zvezde. Ali dobro, bilo je suđeno da ostanem, i eto, ostao sam - prisetio se Docić.

Na pitanje da li oseća žal što se transfer na Marakanu nije realizovao, iskreno odgovara:

- Pa baš tako, mislim, možda bih sa Crvenom zvezdom igrao neku Ligu Evrope ili tako nešto, što mi se probudilo kad sam sa Čukaričkim igrao Ligu konferencije, kad sam video sve to i doživeo, Firencu i Ferencvaroš, Olimpijakos... Tako da tu negde, eto, postoji žal. Tad sam bio najbliži odlasku, i bilo u još nekoliko navrata priča oko Partizana.

Partizan želeo, ali finansije su bile prepreka

Pored Zvezde, u igri su u više navrata bili i crno-beli, ali do dogovora dva kluba nikada nije došlo.

- Pa dobro, mislim, Partizan u tom trenutku nije mogao da me plati, iskreno. Nisu nešto specijalno, koliko ja znam, ni potencirali. Znam da me je hteo Savo Milošević, to je ono što ja znam. A opet, šta je bilo između klubova, o tome nisam ni razmišljao. Tako da kažem, to je sudbina i što sam ostao 11 godina u Čukaričkom - zaključio je Docić.

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