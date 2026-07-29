Slušaj vest

Novi fudbaler Lajpciga Maksim Estev pohvalio je uticaj Vensana Kompanija na njegovu karijeru, opisavši trenera Bajerna iz Minhena kao ključnu figuru za njegov razvoj tokom zajedničkog perioda u Barnliju.

"Kompani je bio veoma važan za moj razvoj. Mnogo sam naučio od njega, posebno kada je reč o odbrani. Imam veliko poštovanje prema njemu", rekao je Estev, objavljeno je danas na sajtu Bundeslige.

Francuski odbrambeni igrač, koji je ovog leta prešao iz Barnlija u Lajpcig, ponovo će se sresti sa bivšim trenerom kada se njegov novi klub sastane sa aktuelnim osvajačem Bundeslige i Kupa Nemačke u prijateljskoj utakmici 15. avgusta.

Nakon ispadanja Barnlija iz Premijer lige, Estev je rekao da je prilika da se pređe u Lajpcig bila nešto što nije mogao da propusti, naročito jer se klub vratio u Ligu šampiona nakon što je prošlu sezonu završio na trećem mestu u Bundesligi. ; Ovaj 24-godišnjak takođe rado prihvata borbu za mesto u timu.

"Lajpcig je veliki klub sa velikim ambicijama. Oduševljen sam što mogu da igram na tako visokom nivou, u Bundesligi i u Ligi šampiona. Ako želite da igrate za veliki klub, tu je mnogo vrhunskih igrača. Svako mora da se bori za svoje mesto u timu, a ja sam ovde da bih to radio", rekao je on.

Estev će sada sarađivati sa još jednim bivšim defanzivcem, Martinom Demičelisom, koji je imenovan za šefa stručnog štaba Lajpciga u julu, nakon što se klub rastao sa Oleom Vernerom. ; Francuz je naveo da veruje da će pristup bivšeg štopera Bajerna u radu sa igračima pomoći da se izvuče ono najbolje iz ekipe.

"Veoma je blizak sa igračima. Mislim da je to veoma važno. Ako ste, kao trener, bliski sa svojim igračima, možete im uliti više samopouzdanja", rekao je Estev.

Lajpcig počinje svoju takmičarsku sezonu gostovanjem četvrtoligašu Ajntrahtu iz Trira u prvom kolu Kupa Nemačke 22. avgusta, pre nego što nedelju dana kasnije dočeka Borusiju Menhengladbah u prvom kolu Bundeslige.

Beta