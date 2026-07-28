Slušaj vest

FK Železničar ima ozbiljne ambicije ove sezone, a tome svedoči i značaj transfer.

Železničar iz Pančeva samo nekoliko dana pre revanš utakmice protiv Brage (0:1) u kvalifikacijama za Ligu konferencije, otkupio je fudbalera iz Gane Kvakua Karikarija za 600.000 evra od danskog Horsensa.

Kvaku Karikari na stadionu FK Železničar iz Pančeva Foto: www.fkzeleznicar.rs

Ugovor na tri godine

Kvaku Karikari potpisao je trogodišnji ugovor sa Železničarom, za koji je igrao prošlu sezonu kao pozajmljen fudbaler. Pančevci su obeštećenjem od 600.000 evra oborili klupski rekord, kada je u pitanju dovođenje fudbalera, jer su početkom jula kupili Davida Ankea iz Đenove za 500.000 evra.

Posle potpisivanja trogodišnjeg ugovora, Kvaku Karikari (24) sumirao je utiske za klupski sajt.

– Osećam se veoma dobro i srećan sam što sam se vratio u Pančevo. Ovaj mesto je kao dom za mene, veoma sam srećan što sam ponovo tu. Igrao sam ovde i prošle sezone, sve u ovom klubu mi odgovara – trener, način igre… Zbog toga sam opet tu. Da dodatno unapredim sebe – istakao je Kvaku Karikari.

1/8 Vidi galeriju Kvaku Karikari fudbaler Železničara iz Pančeva Foto: www.fkzeleznicar.rs

Obećao golove

Potom se fudbaler iz Gane osvrnuo na svoje ciljeve.

– Železničar je veoma bitan u mojoj karijeri. Prošle sezone sam napredovao mnogo, nadam se da će to biti slučaj i u ovoj sezoni. Pa i još više. Želim da ovom timu donesem intenzitet, golove i da pomognem da se ponovo plasira u Evropu. Gledao sam mečeve u pripremama i protiv Brage. Ekipa je bila veoma dobra, još je bolja nego prošle sezone. Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo velike rezultate zajedno.

Podrška ljudi u Pančevu mu izuzetno znači.

– Podrška navijača mi znači mnogo. Motiviše me da postignem što više golova. Nadam se da će biti više od 10 golova ove sezone – zaključio je Karikari.

Doneo tri miliona Pančevcima - Stefan Pirgić Foto: Starsport

Pirgić, pa svi ostali

Da rezimiramo, FK Železničar ovog leta izdvojio je 1,1 milion evra za kupovinu novih igrača, što je ozbiljna novac za zemlju Srbiju. Ali, do njega se došlo unosnim transferom nekadašnjeg omladinca Crvene zvezde Stefana Pirgića u Viktoriju Plzenj vrednim 3.000.000 evra. Pred unosnim transferom je i levo krilo Silvester Džasper za kojeg je ozbiljan interes pokazao bugarski Zulte Varegem i obeštećenje za Nigerijca sa pasošem Bugarske sigurno ne bi išlo ispod dva miliona evra.

Da podsetimo, prošlog leta Železničar je u Malme prodao Jovana Milosavljevića za 2.200.000 evra, kao i Matiju Mitrovića u Gimaraeš za 900.000 evra. Odlazak Darija Grgića u češku Sigmu iz Olomuca Pančevcima je doneo još 400.000 evra.