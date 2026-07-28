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Iako je Atletiko Madrid već odbio prvu ponudu katalonskog kluba, na stadion "Metropolitano" je ubrzo stigla nova, znatno jača.

Prema navodima španskih medija, Barselona je najpre ponudila 100 miliona evra za argentinskog reprezentativca, ali je rukovodstvo Atletika ekspresno odbilo tu ponudu. To je, navodno, bio znak prvaku Španije da se vrati za pregovarački sto sa još većom ponudom.

Navodno, nova ponuda sada iznosi čak 130 miliona evra, čime je Barselona jasno pokazala koliko želi da angažuje jednog od najboljih ofanzivaca današnjice.

Iako je teško očekivati da će Atletiko lako pristati na prodaju jednog od svojih najvažnijih igrača, pitanje je da li će uspeti da odbije ovakvu ponudu.

Španski mediji ističu i da Hulijan Alvarez ne bi imao ništa protiv prelaska na "Kamp Nou", što dodatno podgreva priče o potencijalnom transferu.

1/7 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Argentinac je seniorsku karijeru započeo u River Plejtu, odakle je otišao u Mančester siti. Posle dve godine u Engleskoj, 2024. godine pojačao je Atletiko Madrid, gde se vrlo brzo nametnuo kao jedan od lidera ekipe.

Prošle sezone je odigrao 49 utakmica u svim takmičenjima, postigao 20 golova i upisao devet asistencija, što ga je učinilo jednim od najefikasnijih igrača madridskog kluba.

Interesovanje za svetskog vicešampiona je pokazao i Arsenal, ali prema trenutnim informacijama londonski klub nije spreman da finansijski parira Barseloni, a priča se i interesovanje za Vinisijusa Žuniora.

Upravo zbog toga Katalonci trenutno imaju najbolju poziciju u trci za potpis argentinskog golgetera, iako Atletiko i dalje poručuje da nema nameru da se odrekne svoje velike zvezde.

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