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Zinedin Zidan i zvanično je preuzeo kormilo reprezentacije Francuske. Legendarni as i nekadašnji strateg madridskog Reala na svečanoj promociji nije krio oduševljenje, istakavši da mu se ostvario dečački san i da ovo smatra vrhuncem dosadašnje trenerske karijere.

Na mestu selektora Zidan je nasledio Didijea Dešana, koji se sa klupe povukao nakon punih 14 godina i završetka Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Ovo je ogromna radost. Srećan sam zbog svega što mi se danas događa. Spolja delujem mirno, ali u meni ima mnogo emocija. Spreman sam za izazov i upravo me to pokreće", poručio je Zidan na otvaranju konferencije.

Odbijao klupske gigante radi jednog cilja

Novi šef stručnog štaba iskoristio je priliku i da oda priznanje svom prethodniku na dugogodišnjim uspesima, naglasivši da kreće nova faza francuskog fudbala:

"Didije, čestitam na svemu što si uradio. Pred nama je novo poglavlje sa novim stručnim štabom. Uložiću svu svoju energiju u ovu reprezentaciju i jedva čekam da počnemo sa radom."

1/4 Vidi galeriju Zinedin Zidan na konferenciji za medije po dolasku na klupu reprezentacije Francuske Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia, JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Nakon odlaska sa klupe "Kraljevskog kluba", Zizu je svesno strpljivo čekao isključivo jedan poziv:

"Tokom prethodnih četiri ili pet godina imao sam brojne ponude da se vratim klupskom fudbalu, ali sam ih sve odbio zbog reprezentacije Francuske. To je bio jedini posao koji sam želeo. Ovaj tim poznajem još od detinjstva, prošao sam sve selekcije, od najmlađih kategorija do A reprezentacije. Želim da nastavim da radim za ovaj tim i da nastavi da pobeđuje", jasan je čuveni vezista.

O odnosu sa Mbapeom i napadačkoj filozofiji

Jedna od glavnih tema bila je i prva zvezda tima, Kilijan Mbape. Novi selektor otkriva da zvaničnih kontakata još nije bilo.

"Nismo se čuli. Najvažnije je da se odmori posle duge sezone. Imaćemo vremena da razgovaramo u septembru, kao i sa svim ostalim reprezentativcima", ukratko je objasnio Zidan.

Bez imalo oklevanja, Zidan je potvrdio da promociju na mesto selektora domovine smatra najvažnijim momentom u svojoj trenerskoj biografiji, najavivši atrakciju na terenu:

"Da. Moj stil ćete uskoro videti. O tome ću više govoriti na narednoj konferenciji. Mene pokreće igra i napadački fudbal. Bio sam "desetka", volim golove i kreativnost. Na terenu sam bio lider, a sada želim da budem lider i kao trener, kroz svoje iskustvo i ideje", zaključio je novopečeni selektor "trikolora".

Bogata biografija i povratak u nacionalni tim

Zidan (54) je bio bez trenerskog angažmana još od 2021. godine, a u bogatoj klupskoj karijeri predvodio je Real Madrid u dva mandata (od 2016. do 2018. i od 2019. do 2021. godine), osvojivši tri uzastopne Lige šampiona.

Za "Trikolore" je u igračkim danima od 1994. do 2006. godine zabeležio 108 nastupa uz 31 postignut pogodak, predvodeći Francusku do titule prvaka sveta 1998. i evropske krune 2000. godine.

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