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Kako prenosi ugledni "Ekip", novi Zakon o upravljanju sportom predvideo je ograničenje plata u sportskim savezima na 450.000 evra bruto godišnje. Problem je bio u tome što bi se ta odredba mogla odnositi i na selektora reprezentacije, a Zidanov ugovor trebalo je da bude višestruko vredniji.

Zbog toga se u jednom trenutku čak pojavila mogućnost da legendarni Francuz neće moći da potpiše ugovor pod uslovima koje je Francuski fudbalski savez planirao.

Ipak, brzo su pronašli rešenje.

1/4 Vidi galeriju Zinedin Zidan na konferenciji za medije po dolasku na klupu reprezentacije Francuske Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia, JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Prema pisanju "Ekipa", ugovor sa Zidanom potpisan je pre nego što je zakon zvanično stupio na snagu, čime je izbegnuta primena novog ograničenja zarade. Na taj način nije bilo potrebe za traženjem posebnog izuzeća ili dodatne procedure, pa je jedna od najvećih legendi francuskog i svetskog fudbala i zvanično preuzela reprezentaciju.

Zanimljivo je da se prethodnih dana u medijima pojavilo više različitih informacija. Dok su pojedini tvrdili da je za Zidana bilo potrebno posebno odobrenje kako bi mogao da prima veću platu od zakonski propisane, "Ekip" navodi da do toga nije ni došlo upravo zato što je ugovor zaključen pre početka primene zakona.

Tako je Francuski fudbalski savez izbegao potencijalni pravni problem i završio posao koji je mesecima bio planiran. Zinedin Zidan je postao naslednik Didijea Dešana na klupi reprezentacije, bez menjanja zakona, ali uz pravovremenu reakciju koja je omogućila da novi propisi ne utiču na njegov ugovor.

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