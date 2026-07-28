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Ko bi rekao da će predsednik Amerike Donald Tramp uspeti da poremeti pripreme jednog premijerligaša? Upravo to se dogodilo Brajtonu, koji je zbog potpuno neverovatnog spleta okolnosti morao da promeni planove u poslednjem trenutku.

Naime, "galebovi" su planirali da od 23. jula do 1. avgusta odrade završni deo priprema u francuskom gradu Evijan-le-Ben, na terenima pored luksuznog hotela "Rojal Rizort". Međutim, kada su predstavnici kluba došli da proveri uslove, usledio je šok - tereni su bili potpuno neupotrebljivi!

Razlog je gotovo neverovatan.

Tokom samita G7, održanog u junu upravo u Evijan-le-Benu, helikopteri kojima su stizali svetski lideri, među njima Donald Tramp, Emanuel Makron i Kir Starmer, koristili su fudbalske terene kao improvizovane heliodrome. Sletanja i poletanja teških letelica toliko su oštetila travu da se podloga nije oporavila ni više od mesec dana kasnije.

Otkazan i prijateljski meč

Zbog toga je Brajton bio prinuđen da preko noći promeni kompletan plan priprema.

Otkazan je prijateljski meč protiv francuskog Anesija, igrači su ostali da treniraju u svom kampu u Lansingu, a klub je u poslednjem trenutku organizovao odlazak u Austriju, gde će nastaviti pripreme za novu sezonu.

Američki i britanski mediji ovaj slučaj već nazivaju jednom od najbizarnijih priča ovog leta, jer se retko događa da međunarodni politički samit direktno poremeti pripreme jednog premijerligaša.

Ipak, u Brajtonu pokušavaju da ostanu mirni i poručuju da promena lokacije neće ostaviti veće posledice na pripreme ekipe pred novu sezonu, u kojoj ih čekaju Premijer liga i evropske obaveze.