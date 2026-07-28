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Najbolji golman Serije A, Mile Svilar, stavio je tačku na sve priče o reprezentaciji!

Čuvar mreže Rome prvi put je potpuno otvoreno govorio o nacionalnom timu i jasno poručio da je to za njega - završeno poglavlje.

Svilar je u velikom intervjuu za italijanske medije govorio o Romi, interesovanju Juventusa, novoj sezoni, ali i o temi koja godinama izaziva polemike u Srbiji - njegovom reprezentativnom statusu.

"Zatvoreno poglavlje"

Na pitanje koliko mu je teško palo to što nije igrao na Svetskom prvenstvu, Svilar je dao odgovor koji je odjeknuo.

"Za mene je to zatvoreno poglavlje, priča koju sam sada ostavio po strani. Da budem iskren, nisam imao nikakav osećaj gledajući taj turnir", rekao je Svilar.

Ovom izjavom praktično je potvrdio da reprezentacija više nije tema o kojoj razmišlja.

Svilar je prošao sve mlađe selekcije Belgije i dugo se očekivalo da će braniti za "crvene đavole". Međutim, 2021. godine je prihvatio poziv Srbije i upisao nastup na prijateljskom susretu protiv Katara, čime je izgubio mogućnost da nastupa za Belgiju po tada važećim pravilima FIFA.

Iako je kasnije dobijao pozive, priliku nije dobijao, što je očigledno ostavilo dubok trag. Vremenom se potpuno udaljio od reprezentacije, a brojni pokušaji da bude vraćen među Orlove nisu dali rezultat.

Tako je nastala nesvakidašnja situacija - Srbija ima golmana kojeg žele evropski giganti, ali ga nema među stativama svog nacionalnog tima. U međuvremenu, Svilar je u Romi izrastao u pravu zvezdu. Od rezerviste koji je stigao bez obeštećenja iz Benfike postao je jedan od najcenjenijih golmana Serije A, ljubimac navijača i čovek kojem se veruje kada je najteže.

Italijanski i belgijski mediji pisali su da je želeo da se vrati pod okrilje Fudbalskog saveza Belgije, pa je čak angažovao i pravni tim kako bi ispitao postoji li mogućnost da ponovo promeni sportsko državljanstvo. Ipak, FIFA pravila bila su neumoljiva – pošto je za Srbiju debitovao sa 22 godine, nije mogao drugi put da promeni savez. To je potvrdio i tadašnji selektor Belgije Domeniko Tedesko, koji je otkrio da je pravna služba saveza detaljno proučila slučaj i zaključila da Svilar više nema pravo nastupa za "crvene đavole".

1/6 Vidi galeriju Mile Svilar u reprezentaciji Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Roma ispred svega

Dok je reprezentativnu priču ostavio iza sebe, Svilar ne krije da je potpuno posvećen Romi.

Posle produžetka ugovora odbacio je glasine o prelasku u Juventus i poručio:

"Za mene danas postoji samo Roma. Fokusiran sam isključivo na to da dam maksimum za ovaj dres, ovaj klub i ove navijače."

Golman koji je prošle sezone bio jedan od najzaslužnijih za plasman "vučice" u Ligu šampiona očigledno želi da svu energiju usmeri na klupske obaveze.

Njegove reči će, međutim, sigurno izazvati burne reakcije među navijačima Srbije, koji su se godinama nadali da će jedan od najboljih golmana Evrope postati dugoročno rešenje među stativama "orlova".