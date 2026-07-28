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Naredni gost podkasta na Kurirovom YouTube kanalu, koji svake druge srede možete gledati od 20.00,  je Nenad Lalatović, poznati fudbalski trener i bivši fudbaler. 

Otvoreno će govoriti o periodu provedenom u Crvenoj zvezdi, uslovima u kojima je radio i zašto smatra da su oni koji su došli posle njega imali mnogo bolje uslove, a on “došao u Zvezdu u najgorem mogućem trenutku”. 

1 na 1 Gymcast
Foto: Kurir Televizija

Dva puta mesečno, počevši od 15. jula, sredom od 20.00, na Kurirovom YouTube kanalu,  gledate podkast “1 na 1 Gymcast”. Podkast u kom se razgovor odvija „jedan na jedan“, koji se ne vodi u studiju, već u realnom trening okruženju, u teretani.

Voditeljka podkasta je Ivana Martinović, trener, lajfstajl figura, fitnes influenserka, pisac, vrlo prepoznatljivo lice u fitnes zajednici.

Ovo je emisija koja spaja fizičku aktivnost, autentičan razgovor, kao i zabavu, tako da vas čeka kvalitetno provedeno vreme uz nju. 

1 na 1 Gymcast
Foto: Kurir Televizija

Poznata lica iz sveta sporta, fitnesa, muzike, filma, influensa, sa kojima će biti  razgovara o sportu i treninzima, ishrani i suplementaciji, lajfstajlu, aktuelnim temama, ličnim anegdotama, ljubavnim i životnim pričama, kao i o trenutno najaktuelnijim temama. 

Razgovor se odvija tokom zajedničkog treninga gosta i voditeljke.

Ove srede pogledajte priču Nenada Lalatović, fudbalskog trenera i bivšeg fudbalera. 