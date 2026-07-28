„U ZVEZDU SAM DOŠAO U NAJGOREM MOGUĆEM TRENUTKU“- Nenad Lalatović u podkastu „1 na 1 Gymcast“ otvoreno o periodu provedenom u Crvenoj zvezdi
Naredni gost podkasta na Kurirovom YouTube kanalu, koji svake druge srede možete gledati od 20.00, je Nenad Lalatović, poznati fudbalski trener i bivši fudbaler.
Otvoreno će govoriti o periodu provedenom u Crvenoj zvezdi, uslovima u kojima je radio i zašto smatra da su oni koji su došli posle njega imali mnogo bolje uslove, a on “došao u Zvezdu u najgorem mogućem trenutku”.
Dva puta mesečno, počevši od 15. jula, sredom od 20.00, na Kurirovom YouTube kanalu, gledate podkast “1 na 1 Gymcast”. Podkast u kom se razgovor odvija „jedan na jedan“, koji se ne vodi u studiju, već u realnom trening okruženju, u teretani.
Voditeljka podkasta je Ivana Martinović, trener, lajfstajl figura, fitnes influenserka, pisac, vrlo prepoznatljivo lice u fitnes zajednici.
Ovo je emisija koja spaja fizičku aktivnost, autentičan razgovor, kao i zabavu, tako da vas čeka kvalitetno provedeno vreme uz nju.
Poznata lica iz sveta sporta, fitnesa, muzike, filma, influensa, sa kojima će biti razgovara o sportu i treninzima, ishrani i suplementaciji, lajfstajlu, aktuelnim temama, ličnim anegdotama, ljubavnim i životnim pričama, kao i o trenutno najaktuelnijim temama.
Razgovor se odvija tokom zajedničkog treninga gosta i voditeljke.
Ove srede pogledajte priču Nenada Lalatović, fudbalskog trenera i bivšeg fudbalera.