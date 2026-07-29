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Jedan od najtalentovanijih mladih brazilskih fudbalera, Otavio, napravio je najveći korak u dosadašnjoj karijeri!

Dvadesetogodišnji defanzivac zvanično je postao novi fudbaler Ajntrahta iz Frankfurta, sa kojim je potpisao ugovor do leta 2031. godine. Posle fudbalskog sazrevanja u Brazilu i afirmacije u portugalskoj Estreli Amadori, mladi Brazilac dobio je priliku da se dokaže u jednoj od najjačih evropskih liga.

Otavio nije krio oduševljenje zbog dolaska u nemačkog velikana i poručio je da mu se ostvario dečački san.

"Veoma sam srećan što ću nositi dres Ajntrahta. Dolazak u klub sa tako bogatom tradicijom za mene predstavlja ostvarenje sna i veoma važan korak u karijeri. Želim da zahvalim Bogu, porodici i svima koji su verovali u mene i bili deo ovog puta. Sada počinje novi izazov, a ja dolazim spreman da naporno radim, svakodnevno napredujem i na terenu uzvratim za poverenje koje mi je klub ukazao. Spreman sam za ovaj izazov", rekao je Otavio.

Mladi Brazilac je prve fudbalske korake napravio u Botafogu i Kamboriju, da bi potom karijeru nastavio u portugalskoj Estreli Amadori, odakle je ovog leta izborio transfer u Bundesligu.

U Frankfurtu veruju da su dobili jednog od najperspektivnijih mladih igrača na svojoj poziciji, a pred Otaviom je sada najveći izazov u dosadašnjoj karijeri – dokazivanje u dresu kluba koji će i ove sezone imati velike ambicije u Nemačkoj i Evropi.