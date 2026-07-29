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Englezi su rešili da stanu na put jednom od najomraženijih trikova u modernom fudbalu!

Od sezone 2026/27 u Premijer ligi, ali i ostalim profesionalnim takmičenjima u Engleskoj, biće testirano novo pravilo koje bi moglo potpuno da promeni ponašanje golmana tokom utakmica. Cilj je da se spreče takozvani "taktički tajm-auti", odnosno situacije u kojima čuvari mreže traže lekarsku pomoć kako bi prekinuli ritam protivnika ili omogućili trenerima da podele dodatne instrukcije.

Po novom pravilu, ako sudija zaustavi igru zbog povrede golmana, trener će imati 10 sekundi da odredi jednog igrača iz polja koji mora da napusti teren na najmanje jedan minut po nastavku igre. Ukoliko to ne učini na vreme, teren će automatski morati da napusti kapiten ekipe.

Nova mera neće važiti u slučajevima kada je golman zaista povređen posle faula, sudara sa drugim igračem, krvarenja ili ozbiljnije povrede koja zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Povod za promenu bila je sve češća praksa da golmani "odleže" nekoliko minuta bez ozbiljnog kontakta, dok treneri koriste prekid da okupe ekipu i podele taktičke instrukcije. Zbog toga su prethodnih meseci brojni treneri javno kritikovali ovakvo ponašanje, među njima i trener Brajtona Fabian Hirceler, koji je prošle sezone optužio rivale da na taj način namerno seku ritam utakmice.

Pravila će prvi put biti primenjena već od početka Liga kupa, a ukoliko se pokažu uspešnim, mogla bi da postanu trajni deo fudbalskih propisa.