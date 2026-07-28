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Saga oko izbora novog kormilara "azura" konačno je dobila epilog - Roberto Manćini ponovo se seda na klupu reprezentacije Italije.

Nakon neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, rukovodstvo italijanskog fudbala odlučilo je da poverenje ponovo pokloni iskusnom stručnjaku. Odluku je zvanično potvrdio predsednik Fudbalskog saveza Italije (FIGC), Đovani Malago, tokom sednice Saveznog veća održane u utorak.

Foto galerija Roberta Manćinija Foto: EPA/Davide Gennari, EPA

Manćini, koji je sa Italijanima pokorio Evropu 2021. godine, na ovoj funkciji nasleđuje Đenara Gatuza. Dosadašnji selektor smenjen je posle eliminacije od Bosne i Hercegovine u baražu, ali i burnog perioda koji je obeležila afera sa nesuđenim angažmanom Andree Pirla i jednom ruskom kladionicom.

Pred Manćiniem je sada jasan zadatak: da stabilizuje ekipu, vrati poljuljani kult reprezentacije i ponovo usmeri Italiju ka samom svetskom vrhu.

Klaudio Ranieri je spreman da preuzme ulogu tehničkog direktora reprezentacije.

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