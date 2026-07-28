Nakon neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, rukovodstvo italijanskog fudbala odlučilo je da poverenje ponovo pokloni iskusnom stručnjaku. Odluku je zvanično potvrdio predsednik Fudbalskog saveza Italije (FIGC), Đovani Malago, tokom sednice Saveznog veća održane u utorak.

Manćini, koji je sa Italijanima pokorio Evropu 2021. godine, na ovoj funkciji nasleđuje Đenara Gatuza. Dosadašnji selektor smenjen je posle eliminacije od Bosne i Hercegovine u baražu, ali i burnog perioda koji je obeležila afera sa nesuđenim angažmanom Andree Pirla i jednom ruskom kladionicom.