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Fudbalski klub Vojvodina danas je i zvanično predstavio Marka Savića kao novog šefa stručnog štaba.

Kako je i najavljivano, nakon brzih i efikasnih pregovora, Savić je na klupi Novosađana nasledio Miroslava Tanjgu, koji je napustio "Karađorđe" posle teškog poraza od Ajaksa i uoči prvenstvenog derbija sa Crvenom zvezdom.

Zvaničnoj promociji prisustvovao je i predsednik "lala" Dragoljub Zbiljić, koji se najpre osvrnuo na razlaz sa prethodnim trenerom.

"Sezona nije krenula kako smo planirali, iako smo se spremali još od aprila. Nikada rad nije bio intenzivniji, niti je postojala veća želja da napravimo iskorak u Evropi. Nažalost, došlo je do rastanka sa mojim velikim prijateljem Miroslavom Tanjgom. Koristim priliku da se zahvalim celom stručnom štabu - Tanjgi, Dunđerskom, Kociću i Stepanovu. Svi zajedno smo napravili veliki pomak u funkcionisanju kluba i rezultatski i timski, i to nije kurtoazija. Ostavili su dubok trag", poručio je Zbiljić.

1/9 Vidi galeriju Dragoljub Zbiljić Foto: FK Vojvodina, Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije

Prvi čovek Novosađana potom je objasnio kako je došlo do dogovora sa novim kormilarom.

"Kada je već došlo do ove situacije, stupili smo u pregovore sa Markom Savićem, koji je bio naša velika želja još pre dve godine. Momenat je izuzetno težak i zato mu čestitam na hrabrosti – spreman je da odmah preuzme tim i vodi ga već u Amsterdamu. Izuzetno je važno da Vojvodina ostavi dobar utisak i pokaže da je veliki klub. Verujem u ovaj igrački kadar i dalje tvrdim da imamo jedan od dva najjača tima u ligi. Ovaj stručni štab može mnogo. Prolaz u Evropi možda nije realan, ali sve je moguće i borićemo se do kraja. U ime kluba i u svoje lično ime, želim im sve najbolje."

Zbiljić je pojasnio i hronologiju odluke o smeni na klupi.

"Vojvodina je veliki klub i uvek ima spremnu rezervnu opciju - kako za trenera ili igrača, tako i za predsednika. Miroslav Tanjga je ponudio ostavku, a Upravni odbor ju je prihvatio. Peđa Kandić je vodio ekipu u Beogradu, dok smo mi u nedelju i ponedeljak obavili razgovore sa Savićem. Dobili smo jasne odgovore na pitanja koja su nas mučila i rešenja za probleme", zaključio je predsednik Vojvodine.

Novi šef struke, Marko Savić, debitovaće na klupi već u četvrtak na "Johan Krojf areni" protiv Ajaksa, u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

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00:40 Dragan Rosić greška na Vojvodina Ferencvaroš Izvor: TV Arena sport