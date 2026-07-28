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Fudbalski klub Vojvodina sa zadovoljstvom objavljuje da je novi šef stručnog štaba - Marko Savić.

Na konferenciji za medije u FC "Vujadin Boško"“ u društvu predsednika Vojvodine Dragoljuba Zbiljića, Savić je sa svojim stručnim štabom predstavljen pred velikim brojem novinara.

Marko Savić se zahvalio na ukazanom poverenju.

- Pre svega bih da se zahvalim klubu i predsedniku i šansi, meni i mom stručnom je čast i privilegija što smo ovde. tabi bilo je ranije šansi, tajming nikada nije idealan, ali mi smo navikli na razne situacije u moramo da budemo spremni. Meni je jedan od ciljeva i bio da budem trener Vojvodine. sada se to ostvarilo i drago mi je da klub ima najveću moguguću ambiciju, da imamo pritisak, ali to je deo ovog posla i to je privlegija. Siguran sam da možemo da isporučimo rezultat i da dobar rezultat i dobra igra donosi i radost za navijače.

Zatim je odgovorio na pitanje o pritisku posle uspešne prošle sezone.

- Ne razmišljam ni u jednom pravcu, jer je privilegija imati ovakvu ekipu. Kakva god da je bila prošla sezona, u fudbalu postoji samo sad. Danas moramo da isporučimo rezultat, a to je ova sezona. Prošle sezone Voša je mogla da osvoji Kup, ali sada imamo jasne ciljeve i znamo ambicije kluba. Naš posao je da gledamo samo ka napred. Pritisak je kada nemate igrače, a kada imate ovakvu ekipu, to je privilegija.

1/3 Vidi galeriju Marko Savić na promociji u FK Vojvodina Foto: FK Vojvodina

O svom stilu igre, odgovorio je:

- Ja preferiram organizovan fudbal, napadački je ekipa potentna, ali defnaziva daje stabilnost i ona mora da bude temelj. To znači da moramo uvek dobro da znamo šta ćemo da radimo bez lopte. Ekipa koja je dobra i organizovana i da se brani kada nema lopta, ta ekipa ima veću šansu da ostvari svoje ciljeve. Kada imamo loptu, onda moramo da imamo svoje mehanizme, ali moramo da budemo jednako dobri i ofanzivno i defanzivno.

On očekuje tešku utakmicu protiv Ajaksa u Amsterdamu.

- Imam svoju viziju, da li ćemo sistemski ovako ili onako, to zavisi od protivnika. Ajaks je odlična ekipa, sa odličnim trenerom, ali i Vojvodina ima kvalitetan tim. Imali smo prvi trening jutros, imamo drugi poslepodne, nemamo mnogo vremena, ali pokušaćemo da to implementiramo i da pobedimo, ako možemo.

Savić je naglasio da se nije mnogo dvoumio kada je stigao poziv Vojvodine.

- Sekund mi je trebalo da prihvatim ponudu Vojvodine. Ona je od prvog dana bila moja vizija i srećan sam što sam napravio taj korak. Želim da budem uspešan trener Vojvodine. Pritisak je svugde. Ja sam radio u akademiji Krasnodara, pritisak kada izgubite je kao da ste Real Madrid. Radio sam u Voždovcu, najmlađa ekipa sa najmanjim budžetom u istoriji u Evropi, to je pritisak. Svugde je pritisak, rezultat mora da se isporuči. Ali kontinuitet je najbitniji. Ako u kontinuitetu dobro radite, onda rezultat dođe. Na mikro planu moramo da isporučujemo rezultate odmah. Moramo da rastemo da dobijemo taj kontinuitet. To donosi rezultat na duže staze.

Za kraj, odgovorio je da je za Vojvodinu najvažnije da igrači iz omladinskog pogona postanu pojačanja za prvi tim.

- Ja volim igrače. Kada je on za moj stil, nemam problem da li ima 16 ili 34 godina. Vojvodina ima omladinsku školu i uvek je i imala, znam da ih ima i sada. Mi ćemo se njima baviti. Ja sam stava da glavna pojačanja moraju da budu iz omladinskog pogona. Jer taj igrač iz omladinske škole, duže je tu i sigurno može brže da se uklopi nego bilo koji stranac. Kada napravimo model igre sa kojim su upoznati i mladi igrači, onda će oni kada uđu u prvi tim biti najveća pojačanja – zaključio je Marko Savić.

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