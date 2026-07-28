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Incident se dogodio u nedelju ujutru u četvrti Dansert, a sigurnosne kamere zabeležile su trenutak napada koji je ubrzo dospeo u javnost.

Prema navodima belgijskih medija, petorica napadača presrela su 22-godišnjeg reprezentativca Gane, izvukla ga iz automobila i fizički ga zadržavala dok su pokušavali da mu otmu mobilni telefon. U isto vreme, preostali napadači pretraživali su vozilo u potrazi za vrednim predmetima.

Tokom pljačke ukraden je luksuzni ručni sat marke "Roleks", čija se vrednost procenjuje između 8.000 i 14.000 evra.Policija u Briselu potvrdila je da je odmah po prijavi pokrenula istragu i da intenzivno radi na identifikaciji počinilaca.

Iz Union Sen Žila saopštili su da njihov fudbaler nije zadobio fizičke povrede, ali da je pretrpeo veliki stres zbog napada.

"Mohamed nije povređen, ali je veoma potresen. Klub mu je pružio svu neophodnu podršku", navodi se u saopštenju belgijskog šampiona.

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Izlazak na teren fudbalera dva tima Izvor: Kurir