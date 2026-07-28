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Levi bek „Crvene furije” održao je reč datu uoči šampionata sveta i na sopstvenoj koži trajno oslikao lik selektora Luisa de la Fuentea.

Kukurelja je još pre starta Mundijala obećao da će, u slučaju podizanja pobedničkog pehara, zauvek ukrasiti telo likom čoveka koji je Španiju doveo do svetske krunisanja. Čim je označan kraj finala i počelo veliko slavlje, bilo je jasno da je kucnuo čas za ispunjenje datog obećanja.

Nije časio ni časa. Samo nedelju dana nakon podizanja pehara, fudbaler je u svoj dom doveo ekipu čuvenog „Ganga” studija, poznatog po izradi hiperrealističnih tetovaža pod palicom uglednog španskog umetnika Hoakina Gange.

Mark Kukurelja Foto: Vitalii Kliuiev / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia, Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Sudeći po fotografijama, reč je o masivnom i do detalja razrađenom portretu Luisa de la Fuentea. Iako tačna lokacija još nije zvanično potvrđena, sve ukazuje na to da će slika selektora zauzeti centralno mesto na Kukureljinim leđima i postati njegov najupečatljiviji ukras na telu.

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