Slušaj vest

Prema navodima britanskog lista, FIFA planira osnivanje nove kompanije koja bi upravljala organizacijom i komercijalnim pravima Mundijala. Insajderi iz svetskog fudbala ovaj plan već opisuju kao "nuklearni udar" na sport.

Kako se navodi, preliminarni sporazumi o uslovima saradnje već su potpisani, dok se vrednost čitavog posla procenjuje na oko 15 milijardi funti (gotovo 20 milijardi dolara). U projekat je, prema istim izvorima, bila uključena i administracija američkog predsednika Donalda Trampa, dok finansijsku konstrukciju vodi bankarski gigant JPMorgan.

Plan predviđa da Infantino, po isteku aktuelnog mandata na čelu FIFA 2031. godine, preuzme funkciju komesara novoosnovane kompanije, na kojoj bi, prema pisanju medija, imao višemilionsku zaradu.

Unutar FIFA već su vođeni razgovori o raspodeli vlasništva. Ideja je da svih 211 nacionalnih saveza dobije određene udele, FIFA zadrži većinski paket, dok bi privatnim investitorima bio ponuđen manjinski deo vredan milijarde funti.

Međutim, plan je naišao na snažan otpor među vodećim ljudima svetskog fudbala, koji upozoravaju da bi ulazak privatnog kapitala mogao trajno da promeni kalendar takmičenja.

Iako konačan ugovor još nije potpisan, postoji bojazan da bi investitori mogli da insistiraju na dodatnom proširenju Svetskog prvenstva ili čak na njegovom održavanju češće nego na svake četiri godine. Jedan visoki funkcioner FIFA, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za "Tajms" da bi takav potez predstavljao "nuklearnu bombu za fudbal".

Vest dolazi u trenutku kada se Infantino suočava sa sve većim kritikama. Nedavno je na Instagramu objavio poruku od 15 stranica, u kojoj je optužio kritičare da "šire mržnju i lažne glasine" i poručio da su "propustili svu radost i zajedništvo koje fudbal donosi".

Na njegovu objavu oštro je reagovao predsednik španske La Lige Havijer Tebas, jedan od najglasnijih Infantinovih kritičara.

"Infantino je objavio patetičnu poruku na svom Instagram profilu. Niko ne osporava da je fudbal emocija i zajedništvo. Ali transparentnost, dobro upravljanje i odgovornost nisu mržnja – oni su obaveza. Snažne institucije ne diskredituju one koji postavljaju pitanja, već na njih odgovaraju", poručio je Tebas.

On je potom doveo u pitanje motive predsednika FIFA.

"Razmisli, Đani: kada vođa posveti čitavu poruku diskvalifikaciji onih koji sprovode legitiman nadzor, neizbežno je da se postavi pitanje – zašto baš sada? Postoji li nešto što objašnjava tako odbrambeni ton? Događa li se nešto o čemu mi ništa ne znamo?", upitao je prvi čovek La Lige.

FIFA se za sada nije zvanično oglasila povodom navoda Fajnenšel tajmsa.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia