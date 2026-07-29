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Trenčovski (49) je sa Olimpijom potpisao jednogodišnji ugovor uz opciju produžetka saradnje.

Makedonski trener je poslednji angažman imao u Radomlju, gde je prošle sezone ostvario zapažene rezultate. Pre toga radio je u Severnoj Makedoniji i Kuvajtu, vodeći Al Arabi, Breru, Belasicu, Horizont i Kozuf Miravci, a obavljao je i funkciju sportskog direktora Akademije Pandev, kao i selektora reprezentacije Severne Makedonije do 19 godina.

"Ovo je za mene veliki, možda i najveći izazov u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Velika je čast raditi u najvećem slovenačkom klubu. Kada vas pozove Olimpija, peške dolazite iz Makedonije samo da biste stigli ovde. Znam kakav potencijal ima ovaj tim i koliko je dobro organizovan. Olimpija uvek mora da se bori za sam vrh slovenačkog fudbala i radujem se ovom poslu. Nemam čarobni štapić kojim bih preko noći napravio čudo, ali želim da igramo dominantan i brz fudbal i postižemo što više golova", rekao je Trenčovski.

Novi trener istakao je da će i u Ljubljani nastaviti da pruža priliku mladim fudbalerima.

"Želim da se igrači ne plaše greške. Od njih očekujem samopouzdanje, hrabrost i odlučnost. Veoma se radujem radu u novoj sredini", dodao je Trenčovski.

(Beta)