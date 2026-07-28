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Dvojica talentovanih fudbalera Teleoptika, Sergej Mladenović i Stefan Đurović potpisali su profesionalne ugovore sa Partizanom.

Sergej je u martu ove godine napunio 19 godina i pokriva poziciju u veznom redu, dok je godinu dana mlađi Stefan narednog meseca postati punoletan, a pored igre u sredini terena vrlo je opasan i na poziciji desnog krila.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Obojica talentovanih fudbalera su potpisala ugovor na po tri godine i u narednom periodu se od njih očekuje da se izbore za minutažu u ekipi trenera Saše Ilića.