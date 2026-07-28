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Kako prenosi Skaj Sport, Arsenal pažljivo prati situaciju, s obzirom na to da Vinisijusu za godinu dana ističe aktuelni ugovor, u Madridu očekuju da će brazilski reprezentativac ostati na stadionu "Santjago Bernabeu".

Prema navodima britanskih medija, tokom ove sedmice planirana je nova runda pregovora između čelnika Reala i predstavnika igrača, sa ciljem da se postigne značajan napredak ka potpisivanju dugoročnog ugovora.

Novi trener madridskog kluba Žoze Morinjo navodno izuzetno ceni Vinisijusa i želi da brazilski napadač ostane jedan od ključnih igrača ekipe u narednim sezonama.

(Beta)

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Izlazak na teren fudbalera dva tima Izvor: Kurir