Brazilski fudbaler Vinisijus Žunior ostaće u Real Madridu i posle ovog leta, pošto klub nema nameru da ga proda i uveren je da će uskoro postići dogovor sa njim o novom ugovoru, preneli su britanski mediji.
Fudbal
ŠOK ZA ARSENAL! Real ne pušta Vinisijusa, sprema mu novi milionski ugovor
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Kako prenosi Skaj Sport, Arsenal pažljivo prati situaciju, s obzirom na to da Vinisijusu za godinu dana ističe aktuelni ugovor, u Madridu očekuju da će brazilski reprezentativac ostati na stadionu "Santjago Bernabeu".
Prema navodima britanskih medija, tokom ove sedmice planirana je nova runda pregovora između čelnika Reala i predstavnika igrača, sa ciljem da se postigne značajan napredak ka potpisivanju dugoročnog ugovora.
Novi trener madridskog kluba Žoze Morinjo navodno izuzetno ceni Vinisijusa i želi da brazilski napadač ostane jedan od ključnih igrača ekipe u narednim sezonama.
(Beta)
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