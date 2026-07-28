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Crveno-beli su rezultatski izuzetno moćno otvorili novu sezonu. Sa dve prvenstvene pobede, među kojima je i trijumf nad Vojvodinom, uz ubedljivo izdanje na evropskoj premijeri, srpski šampion je napunio baterije samopouzdanjem i uhvatio odličan zalet za nastavak takmičenja.

- Igramo kod kuće, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ništa ne menja činjenica da li je donešeno 0:4 iz Belfasta, ovo je nova utakmica kao što ste rekli, znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Ne bih sad govorio još nešto pošto sam video da je malo drugačije prokomentarisano kada sam rekao i za druge, ali sam mislio stvarno lepo, ne ružno. Spremni smo, vratio se i Krunić u trenažni proces, imam slatke muke - rekao je Dejan Stanković i potom dodao:

- Sa vaše strane gledišta, za mene je svaka utakmica mnogo bitna. Moraš ući koncentrisan, da se ne bi povredio jer će oni ući u duel sigurno 150%, ti ako uđeš sa 50 reskiraš da te neko povredi. Tako da je to na meni da se radi na glavi, na psihologiji, važnosti. Nosiš dres Crvene zvezde, ali nije mi teško da ponovim, da ne pravimo gluposti, da se utakmica shvati onako kako treba. Poštuješ sve, ali mi gledamo sebe, moramo da izgledamo fenomenalno. Rezultat 0:4 je fenomenalan, ali to ništa sutra neće promeniti u našem odnosu.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Stanković ne razmišlja previše o sledećem protivniku na evropskom putu:

- Ne razmišljam o njima. Rotiraću da bih proširio roster, da bih imao dosta igrača koji će imati minutažu, to mi je jedino bitno. Sezona je duga, momenat u kvalifikacijama je specifičan, dosta očekivanja, tenzije, dosta upitnika, znatiželje, što više proširimo roster to ću više imati slatkih muka.

Takođe je otkrio da Kostov neće biti u startnoj postavi:

- Neće početi Kostov. Neće jer je izašao protiv Vojvodine umoran. Osetio je malo aduktor, spreman je, ali zašto rizikovati, želim da mi bude svež i spreman za narednu utakmicu. Neće početi.