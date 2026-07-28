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Gvardiol, koji je u Siti stigao 2023. godine iz Lajpciga za 90 miliona evra, rekao je da nije imao dilemu kada je dobio ponudu za nastavak saradnje.

"Čim sam saznao da Siti želi da produži moj ugovor, odmah sam znao da je to ono što želim. Navijači su bili neverovatni prema meni od prvog dana, a klub igračima pruža apsolutno sve. Ovo je najbolji klub na svetu", izjavio je Gvardiol.

Dvadesetčetvorogodišnji defanzivac je za Mančester siti odigrao 122 utakmice, postigao 13 golova i upisao 10 asistencija.

"Igrači koje imamo ovde su neverovatni. Ovo je mlad tim svetske klase, sa ogromnim potencijalom. Zaista verujem da ćemo u narednim godinama ostvariti mnogo uspeha", dodao je hrvatski fudbaler.

Direktor fudbala Mančester sitija Hugo Viana izrazio je zadovoljstvo zbog produžetka saradnje.

"Joško je igrač u kojeg ovaj klub ima ogromno poverenje. Mlad je, izuzetan profesionalac i već sada jedan od najboljih defanzivaca na svetu. Mančester siti je posvećen tome da zadrži svoje najbolje igrače i zato smo veoma srećni što smo postigli dogovor o novom ugovoru", rekao je Viana.

On je istakao da Gvardiol poseduje sve osobine koje klub traži od modernog defanzivca.

"Može da igra na više pozicija, brz je, snažan i izuzetno opasan kada se priključi napadu. Van terena se ponaša besprekorno i rešen je da svakog dana bude još bolji igrač", zaključio je Viana.

(Beta)