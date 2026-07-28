'SRCEM U IGRI' Inkluzivni kamp koji ujedinjuje mališane kroz sport održan sedmi put za redom! FK 'Deki 5' okupio veliki broj učesnika! (FOTO)
Ovaj besplatni sportski projekat za decu koji organizuje sportski klub „Vašarište“ na Zlatiboru, namenjen je deci sa dijabetesom tip 1, celijakijom, iz socijalno ugroženih i hraniteljskih porodica, kao i opštoj populaciji.
Deca imaju mogućnost besplatnog učešća na Kampu "Deki 5", partnerske organizacije ovog projekta.
U kamp su uključena deca iz pet kategorija:
1. Deca sa dijabetesom
2. Celijakijom
3. Deca iz hraniteljskih porodica
4. Socijlno ugrožena deca
5. Deca iz opšte populacije
Trenutno je u toku peta smena kampa koja je ujedno i poslednja smena ove sezone i u njoj su deca sa hroničnim dijagnozama o kojima brine medicinski tim doktora i medicinskih radnika zajedno sa koordinatorima i volonterima projekta.
Naime, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije zajedno sa sportskim klubom ''Vašarište'' počev od 2019. godine pomaže deci sa invaliditetom da učestvuju na fudbalskom kampu ''Deki 5'' koji je osnovao proslavljeni srpski fudbaler i reprezentativac Dejan Stanković.
Sportski klub ''Vašarište'' iz Kragujevca nastoji da deci sa teritorije Šumadije koja boluju od dijabetesa ili se nalaze u riziku od ove bolesti, omoguće da se bave ovom aktivnosti.
Cilj projekta je stvaranje bezbednog, inkluzivnog i podsticajnog sportskog okruženja koje promoviše toleranciju, saradnju i prihvatanje različitosti, uz punu zdravstvenu i logističku podršku.