JOŠ LEKARSKI PREGLEDI I TO JE TO! Stons na korak od Intera, evo kakva je sada situacija!
Kako prenosi Skaj Sport Italija, Stouns je usmeno prihvatio ponudu aktuelnog šampiona Italije, dok njegovi zastupnici privode kraju pregovore oko dvogodišnjeg ugovora. Defanzivac bi u Inter trebalo da stigne kao slobodan igrač.
Inter je intenzivirao pregovore nakon što je tokom vikenda interesovanje za 32-godišnjeg štopera pokazao i Juventus. Za njegove usluge raspitivali su se i Arsenal i Čelsi.
Iako je Stouns trenutno prioritet italijanskog kluba, Inter nije odustao ni od kapitena Totenhema Kristijana Romera, koji je glavna želja trenera Kristijana Kivua za jačanje odbrane.
Dolazak oba defanzivaca moguć je ukoliko klub napusti Benjamin Pavar, ali je u ovom trenutku realizacija transfera Stounsa znatno izvesnija.
Stouns iza sebe ima dve sezone koje su obeležili brojni problemi sa povredama. Prošle sezone u Premijer ligi odigrao je svega 439 minuta zbog povreda butnog mišića, lista i drugih mišićnih problema, dok je u sezoni pre toga na terenu proveo ukupno 547 minuta.
Tokom deset godina u Mančester sitiju nijedne sezone nije odigrao više od 59 odsto prvenstvenih minuta, uprkos tome što je ostavio dubok trag u dresu "građana".