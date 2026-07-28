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Kako prenosi Skaj Sport Italija, Stouns je usmeno prihvatio ponudu aktuelnog šampiona Italije, dok njegovi zastupnici privode kraju pregovore oko dvogodišnjeg ugovora. Defanzivac bi u Inter trebalo da stigne kao slobodan igrač.

Inter je intenzivirao pregovore nakon što je tokom vikenda interesovanje za 32-godišnjeg štopera pokazao i Juventus. Za njegove usluge raspitivali su se i Arsenal i Čelsi.

Iako je Stouns trenutno prioritet italijanskog kluba, Inter nije odustao ni od kapitena Totenhema Kristijana Romera, koji je glavna želja trenera Kristijana Kivua za jačanje odbrane.

1/5 Vidi galeriju Džon Stons Foto: VINCE MIGNOTT/EPA, Peter Powell/EPA, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Dolazak oba defanzivaca moguć je ukoliko klub napusti Benjamin Pavar, ali je u ovom trenutku realizacija transfera Stounsa znatno izvesnija.

Stouns iza sebe ima dve sezone koje su obeležili brojni problemi sa povredama. Prošle sezone u Premijer ligi odigrao je svega 439 minuta zbog povreda butnog mišića, lista i drugih mišićnih problema, dok je u sezoni pre toga na terenu proveo ukupno 547 minuta.