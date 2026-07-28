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Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), Savinjo se nalazi na listi želja trenera Totenhema Roberta De Zerbija, a čelnici Sitija upoznati su sa interesovanjem londonskog kluba za 22-godišnjeg fudbalera.

Prema navodima engleskih medija, Savinjo želi da promeni sredinu tokom aktuelnog prelaznog roka, a pregovori oko potencijalnog transfera već su u pripremi.

Siti je Brazilca doveo u julu 2024. godine iz Troe za 30,8 miliona funti, nakon što je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u španskoj Đironi.

Totenhem je i prošlog leta pokušao da angažuje Savinja, ali tada u Mančesteru nisu želeli da razgovaraju o njegovoj prodaji. Brazilac je potom u oktobru produžio ugovor sa Sitijem do 2031. godine.

U prvoj sezoni na Etihadu Savinjo je bio važan deo ekipe tadašnjeg trenera Pepa Gvardiole i odigrao je 48 utakmica u svim takmičenjima uz tri postignuta gola. Ipak, prošle sezone njegova minutaža je bila manja, pa je nastupio na 36 mečeva.

(Beta)

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Izlazak na teren fudbalera dva tima Izvor: Kurir