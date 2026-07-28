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Posle remija 1:1 u prvom meču, Zagrepčani su gubili 2:0, ali su iskoristili igrača više posle isključenja Marka Burkija, golovima Diona Belja i Luke Kačavende izborili produžetke, a Moris Valinčić doneo pobedu i prolaz.

Plasman dalje overio je i Šturm iz Graca, koji je posle ubedljivih 4:0 u prvom meču savladao Harts i u revanšu u Škotskoj rezultatom 2:0.

Dalje ide i slovenačko Celje, koje je posle dva remija 1:1 protiv Egnatije slavilo boljim izvođenjem jedanaesteraca. Junak domaćih bio je Mario Kvesić sa dva gola, dok je odluka pala u penal-seriji.

Treće kolo izborio je i jermenski Ararat, koji je uprkos porazu od Šamroka 2:1 sačuvao prednost od 2:0 iz prvog susreta i ukupnim rezultatom prošao dalje.

U narednoj rundi kvalifikacija Dinamo će igrati protiv pobednika duela Klaksvik – Kauno Žalgiris, Šturm čeka boljeg iz dvomeča Fenerbahče – Gornik Zabrže, dok će se Celje i Ararat međusobno sastati za plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.