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Fudbaleri zagrebačkog Dinama napravili su veliki preokret protiv Tuna i plasirali se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ali taj rezultat nije obradovao navijače Crvene zvezde.

Hrvatski šampion bio je na ivici eliminacije pošto je posle prvog poluvremena gubio sa čak 2:0, ali je u nastavku uspeo da se vrati. Dion Drena Beljo i Lukas Kačavenda pogodili su za izjednačenje i izborili produžetke, a potom je Moris Valinčić postigao gol vredan plasmana dalje.

Takav rasplet mogao bi ozbiljno da utiče i na Crvenu zvezdu.

Naime, eliminacija Dinama bila je praktično poslednja realna mogućnost da crveno-beli u plej-ofu izbegnu jednog od najopasnijih mogućih rivala – AEK iz Atine, koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić.

Posle prolaska Zagrepčana, grčki velikan gotovo izvesno ostaje među nepovlašćenim ekipama, što znači da bi upravo mogao da se nađe na putu ekipe Dejana Stankovića u borbi za plasman u elitno evropsko takmičenje.

Teoretski, taj scenario još može da bude izbegnut, ali samo ako se dogode dva velika iznenađenja – da Iberija u revanšu nadoknadi poraz od 2:0 protiv Slovana, ili da danski AGF izbriše čak tri gola minusa iz prvog meča sa Lehom. U ovom trenutku, takav rasplet deluje veoma malo verovatno.

Ako se to ne dogodi, Zvezdu bi već u plej-ofu mogao da sačeka jedan od najtežih mogućih ispita na putu ka toliko željenoj Ligi šampiona.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com