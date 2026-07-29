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Jedan težak start u brazilskom prvenstvu doveo je do odluke koja je odjeknula širom sveta. Defanzivac Internasionala Viktor Gabrijel suspendovan je tako da neće moći da se vrati na teren sve dok se fudbaler Kruzeira Gabrijel Pek ne oporavi i ne bude spreman za povratak treninzima.

Sve se dogodilo u duelu Internasionala i Kruzeira, kada je Viktor Gabrijel žestoko startovao na Peka. Sudija nije imao dilemu - pokazao je direktan crveni karton, a situacija je postala mnogo ozbiljnija nakon lekarskih pregleda. Utvrđeno je da Pek nije zadobio samo posekotinu, već i prelom leve potkolenice, zbog čega je morao na operaciju.

1/4 Vidi galeriju Brazilski fudbaler - Viktor Gabrijel Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia, Max Peixoto/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvobitno je pretila standardna suspenzija za grubu igru, ali je brazilski "STJD" (Superiorni sud sportske pravde Brazila) ocenio da bi u ovom slučaju takva kazna bila nedovoljna. Zbog težine povrede uvedeno je pravilo po kojem kazna traje dok se povređeni igrač ne vrati treninzima, uz maksimalnu granicu od šest meseci.

Viktor Gabrijel se nakon meča izvinio rivalu i poručio da nije imao nameru da ga povredi.

"Bio je to nesrećan slučaj. Izvinio sam se i ponudio pomoć, nikada mi nije bila namera da povredim kolegu", rekao je defanzivac.

Dodatnu buru izazvala je i činjenica da je Internasional tokom odbrane pokušao da koristi VAR audio-snimak koji se kasnije pokazao kao neverifikovan sadržaj sa društvenih mreža, pa je klub tražio da se taj dokaz ukloni iz postupka.

Odluka iz Brazila sada otvara veliko pitanje u fudbalu - da li će ovakav princip postati novi način kažnjavanja najtežih prekršaja?