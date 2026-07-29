FIFA POVUKLA SKANDALOZNE POTEZE, UEFA ZGROŽENA! Najnoviji detalji najvećeg rata u istoriji sporta: Iza svega se krije PAKLEN PLAN vredan 20.000.000.000!
Rat za budućnost fudbala je počeo!
Nakon informacije da FIFA razmatra prodaju dela udela u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima, stigla je žestoka reakcija iz Evrope. UEFA je podigla glas protiv plana Đanija Infantina, a britanski mediji tvrde da se čak razmatra i najradikalniji odgovor - bojkot Mundijala.
Prema navodima britanskih medija, evropski fudbalski savezi trebalo bi da razgovaraju o narednim koracima ukoliko FIFA nastavi sa idejom stvaranja nove kompanije koja bi upravljala ogromnim prihodima od svojih najvećih takmičenja.
Plan koji je izazvao buru podrazumeva stvaranje kompanije FIFA Forward Enterprise, u kojoj bi privatni investitori kupili manjinski deo vlasništva, dok bi FIFA zadržala kontrolu. Procene vrednosti tog projekta idu do oko 20 milijardi dolara, a cilj je prikupljanje dodatnog kapitala.
Posebnu pažnju izazvala je informacija da bi među zainteresovanim investitorima mogla da bude i kompanija povezana sa Džošuu Kušnerom, čiji je brat Džared Kušner poznat kao zet bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa.
UEFA, međutim, smatra da je pređena granica.
Iz UEFA su poslali jasnu poruku – fudbal ne sme da postane privatni biznis nekolicine moćnih ljudi.
Evropska kuća fudbala smatra da je problem mnogo dublji od samog novca i da bi ovakav potez mogao da promeni odnos snaga u svetskom fudbalu.
S druge strane, FIFA tvrdi da nema govora o prodaji kontrole nad Mundijalom, već o novom modelu koji bi doneo više novca savezima i razvoju fudbala.
Ali u Evropi se očigledno pali alarm.
Ako se sukob nastavi da se zaoštrava, fudbal bi mogao da doživi jednu od najvećih kriza u modernoj istoriji.