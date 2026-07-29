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Rat za budućnost fudbala je počeo!

Nakon informacije da FIFA razmatra prodaju dela udela u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima, stigla je žestoka reakcija iz Evrope. UEFA je podigla glas protiv plana Đanija Infantina, a britanski mediji tvrde da se čak razmatra i najradikalniji odgovor - bojkot Mundijala.

Prema navodima britanskih medija, evropski fudbalski savezi trebalo bi da razgovaraju o narednim koracima ukoliko FIFA nastavi sa idejom stvaranja nove kompanije koja bi upravljala ogromnim prihodima od svojih najvećih takmičenja.

Plan koji je izazvao buru podrazumeva stvaranje kompanije FIFA Forward Enterprise, u kojoj bi privatni investitori kupili manjinski deo vlasništva, dok bi FIFA zadržala kontrolu. Procene vrednosti tog projekta idu do oko 20 milijardi dolara, a cilj je prikupljanje dodatnog kapitala.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da bi među zainteresovanim investitorima mogla da bude i kompanija povezana sa Džošuu Kušnerom, čiji je brat Džared Kušner poznat kao zet bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

UEFA, međutim, smatra da je pređena granica.

Iz UEFA su poslali jasnu poruku – fudbal ne sme da postane privatni biznis nekolicine moćnih ljudi.

Evropska kuća fudbala smatra da je problem mnogo dublji od samog novca i da bi ovakav potez mogao da promeni odnos snaga u svetskom fudbalu.

S druge strane, FIFA tvrdi da nema govora o prodaji kontrole nad Mundijalom, već o novom modelu koji bi doneo više novca savezima i razvoju fudbala.

Ali u Evropi se očigledno pali alarm.

Ako se sukob nastavi da se zaoštrava, fudbal bi mogao da doživi jednu od najvećih kriza u modernoj istoriji.