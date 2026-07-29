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Fudbalski rat Argentine i Engleske nije završen poslednjim zviždukom!

Posle dramatičnog okršaja na Svetskom prvenstvu i ogromne bure koja je usledila, argentinske zvezde Lisandro Martines i Aleksis Mek Alister odlučili su da dodatno zaštite sebe i svoje porodice. Prema pisanju britanskih medija, dvojica fudbalera angažovala su privatno obezbeđenje koje je patroliralo oko njihovih luksuznih domova u Engleskoj.

Razlog za pojačane mere bezbednosti bile su pojačane tenzije nakon velikog trijumfa Argentine nad Engleskom. Meč je bio pun emocija, a dodatnu prašinu podigle su scene sa slavlja argentinskih igrača, posebno zbog transparenta vezanog za spor oko Foklandskih ostrva.

1/5 Vidi galeriju Fudbaleri Argentine sa spornom zastavom Foto: MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Kako navodi The Sun, Martines i Mek Alister nisu želeli ništa da prepuste slučaju, pa su u pomoć pozvali privatne bezbednosne službe. Stražari su nekoliko dana nadgledali njihove vile, dok su fudbaleri bili pod dodatnom zaštitom.

Iako nije bilo prijavljenih incidenata, britanski mediji navode da je atmosfera bila veoma napeta. Poraz Engleske od velikog rivala izazvao je ogromno razočaranje među navijačima, a pojedini potezi argentinske reprezentacije dodatno su raspirili strasti.

Martines, koji je jedan od miljenika navijača Mančester junajteda, i Mek Alister, član Liverpula, tako su dane posle Mundijala proveli uz dodatne mere opreza.