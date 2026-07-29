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Fudbaleri Železničara iz Pančeva gostuju Bragi u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a uprkos minimalnom porazu u prvom meču, u taboru srpskog predstavnika ne gube veru da mogu do iznenađenja.

Trener Radomir Koković istakao je da njegov tim u Portugal ne putuje sa belom zastavom, već sa jasnom idejom da pokuša da nadoknadi zaostatak.

– Očekuje nas potpuno drugačija utakmica. Braga je veoma kvalitetna na svom terenu, igraćemo bez podrške naših navijača i na drugačijoj podlozi, ali to neće promeniti naš pristup. Imamo gol zaostatka i pokušaćemo da ga nadoknadimo. Nećemo menjati stil igre, ostajemo verni onome što smo radili i u prvom meču. Videćemo da li će to biti dovoljno – rekao je Koković.

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Koković pred meč Braga - Železničar Izvor: Kurir sport

Za većinu fudbalera Železničara ovo će biti najveći evropski izazov u dosadašnjim karijerama, ali trener smatra da pritisak neće predstavljati problem.

– Ne mislim da igrači osećaju pritisak. Ovo je novo iskustvo za većinu njih, jer nisu često igrali ovakve utakmice protiv ovakvog rivala. Na meni je da ih pripremim na najbolji mogući način – dodao je strateg Pančevaca.

Koković je naglasio da ga dobra partija njegovog tima u prvom susretu nije iznenadila, jer dobro zna mogućnosti svojih igrača.

– Za mene to nije bilo iznenađenje. Znam koliko moji momci mogu i verujem u njih. Izaći ćemo hrabro na teren i pokušaćemo da pobedimo – poručio je trener Železničara.

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