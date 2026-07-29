Slušaj vest

Ekskluzivno gostovanje Nenada Lalatovića u drugoj epizodi podkasta Kurira "1 na 1" obeležile su brojne priče iz života nekada sjajnog fudbalera, a danas isto tako uspešnog trenera.

Premijeru možete pratiti večeras od 20 časova na YouTube kanalu Kurira, a mi vam donosimo sada jedan deo gostovanja.

Bilo je tu jako, jako bolnih trenutaka u životu. Uostalom, kao i kod svakoga, ali...

- Ni najvećem neprijatelju ne bih poželeo ono što sam prošao. Život me nije mazio - pričao je Lalatović.

Sa 14 godina je ostao bez majke...

- Majka je majka. Ona nikada ne može da se preboli. Pogotovo za dečaka... Ostaješ bez majke, koja nepokretna, ima rak kostiju... Jako teško. Kada uzmete majku odnesete u kupatilo, menjate pelene, a ona ima 30 kilograma, umire svaki dan... Hteo ne hteo - moraš da budeš jak. Moraš da ojačaš. Da sam sebi jedne sekunde dozvolio da budem slab, pao bih... Svako ko kaže da nema slabosti - laže, ali da bi opstali u ovo sadašanje vreme potrebno je da budete jaki - pričao je Lalatović.

Otkrio je Lala i brojne do sada nepoznate detalje iz perioda kada je bio trener Crvene zvezde, tadašnjoj plati, govorio o pritiscima, ljudima koji su ga razočarali...

Bez zadrške, iskreno i emotivno, Lalatović je pokazao svoju stranu koju javnost retko ima priliku da vidi.

Ne propustite večeras novu epizodu Kurirovog podkasta "1 na 1", koja će sigurno izazvati veliku pažnju i brojne reakcije.

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Druga epizoda: Večeras u 20:00h.

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite večerašnju drugu epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!