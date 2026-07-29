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Trener fudbalera Partizana Saša Ilić poveo je 24 igrača u Luksemburg na revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv ekipe Una Štrasen, saopštio je beogradski klub.

Na spisku su: Marko Milošević, Miloš Krunić, Tarik Banjić, Milan Roganović, Matija Ninić, Stefan Milić, Stefan Mitrović, Vojin Marinković, Nikola Simić, Vukašin Đurđević, Nvulu Samson, Stefan Petrović, Aleks Zeković, Zoran Alilović, Dušan Makević, Milan Aleksić, Bogdan Kostić, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Ibrahim Zubairu, Nemanja Trifunović, Šaka Traore, Marko Lekić i Erik Kojzek.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Fudbaleri Partizana će večeras od 19 časova u Luksemburgu odraditi poslednji trening pred sutrašnji meč.

Utakmica između Une Štrasen i Partizana biće odigrana sutra od 20.15 časova na Nacionalnom stadionu u Luksemburgu. U prvom meču, koji je odigran prošle nedelje u Beogradu, bilo je 4:0 za Partizan.