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Jedna od najvećih karijera u istoriji brazilskog fudbala zvanično je završena!

Nejmar je potvrdio da više nikada neće obući dres reprezentacije Brazila i emotivnom porukom rasplakao milione navijača širom sveta.

Posle pobede Santosa nad Universidad Centralom (4:2), brazilski as stavio je tačku na višemesečne spekulacije i jasno poručio da je njegova reprezentativna priča završena.

"Moje vreme u reprezentaciji je završeno. Ispisao sam istoriju, bio sam veoma srećan, dao sam svoju krv, svoj život, uvek sam se borio za žuti dres, ali sada to više ne želim" rekao je Nejmar, preneli su britanski mediji.

Njegov oproštaj zapravo je počeo još na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Brazil je tada eliminisan već u osmini finala posle šokantnog poraza od Norveške (2:1), a Nejmar je stadion "Metlajf" napustio u suzama. Iako je u toj utakmici postigao gol iz jedanaesterca, nije mogao da sakrije emocije, svestan da je upravo odigrao poslednji meč za "karioke".

1/7 Vidi galeriju Oproštaj Nejmara od reprezentacije Brazila Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Time je spuštena zavesa na reprezentativnu karijeru koja je trajala čak 16 godina. Nejmar je za Brazil odigrao 130 utakmica i postigao 80 golova, čime je postao najbolji strelac u istoriji brazilske reprezentacije.

Kao da emotivan oproštaj nije bio dovoljan, poslednjih dana našao se i u centru nove bure. Pojavili su se navodi da je posle remija Santosa sa Šapekoenseom vređao i ismevao mlađe saigrače Gabrijela Bontempa i Žoaa Ananijasa, ali je brazilski fudbaler to odlučno demantovao.

"Tužno je i nervira me, ali nije moja krivica. Ove priče dopiru do velikog broja ljudi. Rekao sam samo da moramo da budemo bolji i da ne smemo da prosipamo pobede. Kao kapiten imam pravo da to kažem" poručio je Nejmar.

Ipak, sve će ostati u senci njegove oproštajne poruke. Brazil je ostao bez čoveka koji je više od decenije bio zaštitno lice reprezentacije, a navijačima će zauvek ostati njegove reči da je za žuti dres dao "krv i život".