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Fudbaleri Dinama iz Zagreba izborili su plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona posle velikog preokreta protiv Tuna, ali u Švajcarskoj se ni dan kasnije ne mire sa eliminacijom.

Tamošnji mediji i trener švajcarskog šampiona žestoko su napali hrvatski klub zbog sporne situacije koja je, po njihovom mišljenju, prelomila dvomeč.

1/5 Vidi galeriju Kvalifikacije za Ligu šampiona Foto: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia, Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve se dogodilo u 67. minutu, kada je kapiten Tuna Marko Burki dobio direktan crveni karton. Prema tvrdnjama švajcarskog "Blicka", Dinamo je prethodno vratio loptu rivalu zbog fer-plej situacije, ali je odmah zatim Lukas Kačavenda krenuo u presing i iznenadio Burkija, koji je izgubio loptu. Kako bi sprečio čistu priliku za gol, kapiten Tuna oborio je protivnika i zaradio isključenje.

Najglasniji posle utakmice bio je trener Tuna Đan-Luka Priviteli, koji nije birao reči.

Đan-Luka Priviteli Foto: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

- Na kraju sam ponosan na način na koji smo branili prednost. Dali smo sve od sebe, a Dinamo je bio neverovatno nepošten. Vratili su nam loptu zbog fer-pleja, a onda su nas odmah napali. Gde je tu gospodstvo? – rekao je Priviteli za SRF.

Dodatni bes izazvala je činjenica da sporna situacija nije mogla jasno da se vidi u televizijskom prenosu. Zbog tehničkih problema tokom prenosa u jednom trenutku emitovan je rezervni signal sa ograničenim brojem kamera, pa ključni detalj nije zabeležen iz ugla koji bi otklonio sve dileme. Upravo zbog toga društvene mreže preplavile su rasprave o tome da li je Dinamo prekršio nepisana pravila fer-pleja ili je sve bilo u skladu sa pravilima igre.

Švajcarski mediji ističu da je upravo taj trenutak potpuno promenio tok utakmice. Sa igračem manje, Tun nije uspeo da sačuva prednost, Dinamo je izborio produžetke, a potom i prolaz dalje, ostavivši domaće sa osećajem da su, osim od rivala, poraženi i zbog poteza koji smatraju nesportskim.