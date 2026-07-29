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Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je da će "crno-beli" ići na pobedu protiv ekipe Una Štrasen u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Fudbaleri Partizana su prošle nedelje u prvoj utakmici slavili sa 4:0. Revanš duel je na programu sutra od 20.15 časova u Luksemburgu.

"Imamo odličan rezultat iz Beograda, nosimo 4:0, ali mi smo ekipa koja i na strani mora da ide na pobedu. Malo više odgovornosti naših igrača, disciplinovani da budemo, kao što je bilo u poslednjih 30 meča protiv Mačve i sve će biti kako bi trebalo", rekao je Ilić uoči puta u Luksemburg, preneo je sajt kluba.

"Idemo u Luksemburg da pobedimo, sigurno je da neće biti lako, pošto oni igraju na domaćem terenu. U prvoj utakmici smo pokazali kvalitet. Hajde da preskočimo prepreku pa da kasnije razmišljamo o narednom protivniku. Sigurno je da ćemo u narednim utakmicama imati još veću podršku naših navijača", rekao je llić.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić izjavio je da očekuje pobedu svog tima u Luksemburgu.

"Naravno da nema opuštanja, nadam se da ćemo prikazati sličnu partiju kao u prvoj utakmici. Nadam se da ćemo i u Luksemburgu igrati dobro. Nadamo se pobedi. Možemo da očekujemo isti Partizan kao u prethodnim mečevima", naveo je Ugrešić.