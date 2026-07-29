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Francuski fudbaler Sankun Dijavara potpisao je danas petogodišnji ugovor sa Milanom, do jula 2031. godine.

"Štoper Dijavara kombinuje tehnički kvalitet, fizičku snagu i snažan karakter. ;Te osobine ga čine izuzetno perspektivnim talentom koji se već dokazao na profesionalnom nivou u Francuskoj i spreman je da nastavi svoj razvoj u crveno-crnom dresu", navodi se u saopštenju Milana.

Klub nije naveo finansijske detalje, a italijanski mediji preneli su da je Milan platio tri miliona evra i da će francuski klub dobiti deo od naredne prodaje.

Francuski 20-godišnji odbrambeni fudbaler u Milan je došao iz kluba Troa, gde je prošao omladinsku školu, a za prvi tim igrao od novembra 2024. godine.

On je bio jedan od najvažnijih igrača ekipe koja je prošle sezone osvojila titulu u drugoj francuskoj ligi.

Beta

01:16 Granit Džaka i srpska zastava iza gola Izvor: Arena 1 Premium

U Milanu će nositi dres sa brojem 13.

Dijavara je treće pojačanje trenera Milana Rubena Amorima ovog leta, posle dolazaka Gonsala Ramoša iz Pari Sen Žermena i Marija Hila iz Lacija.