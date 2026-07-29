FRANCUSKI BISER STIŽE NA SAN SIRO: Milan završio još jedan transfer,stigao štoper koji je zaludeo Francusku!
Francuski fudbaler Sankun Dijavara potpisao je danas petogodišnji ugovor sa Milanom, do jula 2031. godine.
"Štoper Dijavara kombinuje tehnički kvalitet, fizičku snagu i snažan karakter. ;Te osobine ga čine izuzetno perspektivnim talentom koji se već dokazao na profesionalnom nivou u Francuskoj i spreman je da nastavi svoj razvoj u crveno-crnom dresu", navodi se u saopštenju Milana.
Klub nije naveo finansijske detalje, a italijanski mediji preneli su da je Milan platio tri miliona evra i da će francuski klub dobiti deo od naredne prodaje.
Francuski 20-godišnji odbrambeni fudbaler u Milan je došao iz kluba Troa, gde je prošao omladinsku školu, a za prvi tim igrao od novembra 2024. godine.
On je bio jedan od najvažnijih igrača ekipe koja je prošle sezone osvojila titulu u drugoj francuskoj ligi.
Beta
U Milanu će nositi dres sa brojem 13.
Dijavara je treće pojačanje trenera Milana Rubena Amorima ovog leta, posle dolazaka Gonsala Ramoša iz Pari Sen Žermena i Marija Hila iz Lacija.