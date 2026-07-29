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Lionel Mesi mogao je da postane najplaćeniji sportista planete, ali je odlučio da kaže "ne" ponudi kakva možda nikada više neće biti viđena u fudbalu!

Predsednik Al-Itihada Anmar Al Haili otkrio je neverovatne detalje pregovora sa argentinskom legendom, tvrdeći da je klub iz Saudijske Arabije bio spreman da mu ponudi pravo fudbalsko bogatstvo.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na Mundijalu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Sve se dogodilo 2023. godine, kada je Mesi završavao epizodu u Pari Sen Žermenu. Dok se lomila odluka o njegovoj budućnosti, Saudijci su želeli da naprave najveći transfer u istoriji i dovedu osmostrukog osvajača Zlatne lopte u svoju ligu.

Prema rečima Al Hailija, Al-Itihad je Argentincu ponudio čak 1,4 milijarde evra, uz poruku da novac neće biti prepreka. Pojedini mediji navode da je ponuda bila tolika da je praktično predstavljala "ček bez pokrića" – Mesi je mogao sam da određuje uslove.

"Kontaktirao sam Mesija kada mu je istekao ugovor sa Pari Sen Žermenom. Ponudio sam mu 1,4 milijarde evra. Odbio je tako veliku ponudu zbog porodice. Novac mu nije bio najvažniji", rekao je Anmar Al Haili.

Ali tu nije bio kraj šokantnim detaljima.

Predsednik Al-Itihada tvrdi da bi klub i danas otvorio vrata Argentincu i ponudio mu praktično šta god poželi.

Ako bi Mesi prihvatio da potpiše za Al-Itihad, ponudio bih mu ugovor u kojem bi mogao da zaradi koliko želi i koliko dugo želi, čak i doživotno - poručio je Al Haili.

Ipak, umesto miliona iz Saudijske Arabije, Mesi je izabrao drugačiji put. Posle odlaska iz Pariza odlučio je da karijeru nastavi u Inter Majamiju, gde je želeo mirniji život i blizinu porodice.

Tako je fudbal ostao bez jednog od najvećih "šta bi bilo kad bi bilo" transfera u istoriji. Da je prihvatio ponudu, Mesi bi prema tim navodima zaradio sumu koja bi ga odvela daleko iznad svih sportskih rekorda.