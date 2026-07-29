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Fudbaleri Šalkea i madridskog Reala odigraće 16. avgusta u Gelzenkirhenu prijateljski meč na "Feltins areni", saopštio je nemački klub.

Na ovoj utakmici biće obeležena 25. godišnjica "Feltins arene", a meč će početi u 17 časova.

Nemački mediji navode da će ovaj duel biti poslednja priprema za dva kluba uoči početka nove sezone u Bundesligi i La Ligi.

"Zaista se radujemo se što ćemo letnje pripreme da završimo utakmicom protiv protivnika ovakvog renomea. Sigurni smo da će i naši navijači da uživaju u ovakvom spektaklu na 'Feltins areni'. Biće to to pravi praznik fudbala", rekao je član uprave Šalkea Frank Bauman.