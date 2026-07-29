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Fudbalski svet ulazi u jedan od najvećih sukoba u modernoj istoriji! FIFA predsednik Đani Infantino pokrenuo je plan vredan milijarde dolara koji bi mogao potpuno da promeni budućnost Svetskog prvenstva, ali je naišao na žestok otpor iz Evrope.

Prema pisanju stranih medija, nacionalnim savezima ostavljen je rok do 19. septembra da se izjasne o kontroverznom predlogu koji uključuje stvaranje nove komercijalne kompanije "FIFA Forward Enterprise" i prodaju dela udela privatnim investitorima.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

A upravo tu je nastao haos.

Kritičari tvrde da FIFA pokušava da izvrši pritisak na saveze tako što im nudi ogroman finansijski paket ukoliko podrže plan. Prema navodima američkih i britanskih medija, svaka od 211 članica FIFA mogla bi da dobije jednokratnu uplatu od oko 20 miliona dolara, dok bi odbijanjem ostala na znatno manjoj finansijskoj podršci kroz postojeći sistem.

FIFA prodaje deo "zlatne koke"?

Plan Đanija Infantina predviđa da nova kompanija upravlja komercijalnim pravima najvećih FIFA takmičenja, uključujući Svetsko prvenstvo, a procenjena vrednost cele strukture navodno bi mogla da bude oko 20 milijardi dolara. Privatni investitori kupili bi manjinski deo, dok bi FIFA zadržala kontrolu.

FIFA tvrdi da je cilj povećanje ulaganja u fudbal širom sveta i da bi novac omogućio razvoj infrastrukture i pomoć manjim savezima. Međutim, protivnici ovog poteza smatraju da se otvara vrata prevelikoj komercijalizaciji najvažnijeg fudbalskog takmičenja.

UEFA udarila na Infantina

Najžešća reakcija stigla je iz Evrope. UEFA je poručila da fudbal ne sme da bude tretiran kao obična investicija i upozorila na nedostatak transparentnosti u celom procesu.

Britanski mediji navode da je deo evropskih saveza čak razmatrao najradikalniji odgovor – mogućnost bojkota budućih Mundijala ukoliko FIFA nastavi sa planom.

Rat za Mundijal Foto: Ilustracija

Mundijal postao bojno polje

Dok Infantino i FIFA tvrde da se radi o projektu koji će doneti više novca svetskom fudbalu, UEFA i kritičari strahuju da je ovo početak potpuno nove ere u kojoj bi najveći turnir na planeti mogao da zavisi od privatnog kapitala.