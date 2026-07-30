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Čelsi je povukao neočekivan potez na tržištu i odlučio da iskustvom pojača svlačionicu!

Kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC), napadač Brajtona Deni Velbek dogovorio je prelazak na "Stamford bridž", gde bi trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor sa londonskim velikanom.

Velbek je dobio dozvolu Brajtona da obavi lekarske preglede u Čelsiju, a ukoliko sve prođe kako je planirano, iskusni Englez će se priključiti novim saigračima na pripremama u Hongkongu.

Ovaj transfer predstavlja zanimljiv zaokret u politici "plavaca". Čelsi je prethodnih sezona bio poznat po dovođenju mladih talenata, a novi menadžer Ćabi Alonso želi da u ekipu ubaci i fudbalere sa velikim iskustvom.

Velbek, koji će uskoro napuniti 35 godina, trebalo bi da donese ono što je Čelsiju često nedostajalo – mirnoću, iskustvo i vođstvo u najvažnijim trenucima.

Englez iza sebe ima bogatu karijeru. Ponikao je u Mančester junajtedu, gde je osvajao trofeje i igrao u Ligi šampiona, a kasnije je nosio dresove Sanderlenda, Arsenala, Votforda i Brajtona.

U Brajtonu je od 2020. godine, a svojim partijama i profesionalnim odnosom stekao je veliko poštovanje navijača. Za reprezentaciju Engleske odigrao je 42 utakmice i postigao 16 golova.

Čelsi se nada da će Velbekovo iskustvo pomoći mladom timu da napravi iskorak u borbi za vrh Premijer lige.