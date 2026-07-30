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Notingem Forest je završio veliki posao i sačuvao jednog od važnih šrafova svog tima! Fudbaler iz Obale SlonovačeIbrahim Sangare produžio je ugovor sa engleskim klubom do 2029. godine, čime je potvrđeno da "šumari" ozbiljno računaju na njega u budućnosti.

Sangare je na "Siti graundu" od 2023. godine, kada je stigao iz PSV Ajndhovena, a za dve sezone postao je jedan od ključnih igrača ekipe. Za Notingem Forest odigrao je čak 77 utakmica, a svojim partijama izborio je i status reprezentativca.

Posebno priznanje za vezistu stiglo je na Svetskom prvenstvu, gde je branio boje Obale Slonovače i upisao četiri nastupa, uz jednu asistenciju.

Oduševljen sam što sam potpisao novi ugovor. Klub mi je postao kao porodica, mnogo sam naučio i radujem se novoj sezoni - poručio je Sangare posle produžetka saradnje.

Notingem Forest je prošle sezone imao velike ambicije, a novi ugovor sa Sangareom pokazuje da klub želi stabilnost i nastavak projekta sa igračima koji su već dokazani u Premijer ligi.