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Francuski fudbaler Sankun Dijavara potpisao je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.

Dijavara (20) je u Milan stigao iz francuskog kluba Troa za koji je nastupao od 2024. godine.

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali italijanski mediji navode da je Milan za transfer izdvojio tri miliona evra, kao i da će francuski klub dobiti deo od naredne prodaje Dijavare. On će u Milanu nositi dres sa brojem 13.

Fudbaleri Milana će 23. avgusta u prvom kolu Serije A gostovati Torinu.

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