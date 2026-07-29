Sankun Dijavara potpisao je ugovor sa Milanom do 2031. godine, a transfer iz Troa koštao je tri miliona evra.
Fudbal
POSAO VREDAN 3.000.000 EVRA: Sankun Dijavara potpisao za Milan
Slušaj vest
Francuski fudbaler Sankun Dijavara potpisao je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.
Dijavara (20) je u Milan stigao iz francuskog kluba Troa za koji je nastupao od 2024. godine.
Finansijski detalji nisu saopšteni, ali italijanski mediji navode da je Milan za transfer izdvojio tri miliona evra, kao i da će francuski klub dobiti deo od naredne prodaje Dijavare. On će u Milanu nositi dres sa brojem 13.
Fudbaleri Milana će 23. avgusta u prvom kolu Serije A gostovati Torinu.
Reaguj
Komentariši