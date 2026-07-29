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Srpski golgeter preporodio je karijeru u dresu AEK-a, a fantastične partije uskoro će biti nagrađene ugovorom kakav do sada nije viđen u grčkom fudbalu.

Kako prenose grčki mediji, AEK je spremio novi trogodišnji ugovor za Jovića, koji će mu doneti čak devet miliona evra, ne računajući bonuse. Time će srpski napadač postati najplaćeniji fudbaler u istoriji grčkog šampionata.

Produžetak saradnje predstavlja logičan epilog sezone iz snova. Pod vođstvom Marka Nikolića, Jović je ponovo pronašao golgetersku formu i bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule prvaka Grčke.

Srbin je sezonu završio sa 21 pogotkom u svim takmičenjima, od čega je čak 16 postigao u prvenstvu, čime je poneo i laskavo priznanje najboljeg strelca lige.

Navijači AEK-a posebno pamte spektakl protiv Panatinaikosa, kada je Jović čak četiri puta zatresao mrežu najvećeg rivala i ispisao jednu od najupečatljivijih stranica klupske istorije.

Upravo zbog takvih partija čelnici AEK-a nisu imali dilemu – žele da ga zadrže po svaku cenu. Novi ugovor već je pripremljen, a Jović će, ukoliko sve bude završeno kako se očekuje, postati apsolutni rekorder po zaradi u grčkom fudbalu.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

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