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Crno-beli iz Beograda nose ubedljivu prednost od 4:0 iz prvog meča i na tamošnjem Nacionalnom stadionu čiji je kapacitet 9.400 mesta trebalo bi da overe plasman u dalji tok takmičenja.

Trener Partizana Saša Ilić izneo je svoja očekivanja pred sutrašnju utakmicu:

- Donosimo u Luksemburg odličan rezultat iz Beograda, ali Partizan kao tim, klub mora uvek da ide na pobedu. Želim više odgovornosti od mojih igrača, pristup i agresivnost kao što je to, recimo, bilo u susretu sa Mačvom u poslednjih 30 minuta i onda će sve biti kako treba - rekao je Saša Ilić.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Podrazumeva se da se u taboru crno-belih cilja dvostruka pobeda, jer Partizan protiv rivala renomea Une Štrasen nema pravo na kalkulacije.

- Želja nam je da pobedimo i u Luksemburgu. Neće biti lako, jer Una Štrasen igra na domaćem terenu, a u Beogradu su pokazali dozu kvaliteta koja nas poziva na oprez. Ali, hajde da preskočimo prepreku u Luksemburgu, da se sve okonča kako treba, pa ćemo onda razmišljati o daljim izazovima. Što se tiče podrške navijača, olakšali su nam prvi duel sa Luksemburžanima, očekujemo taj vetar u leđa i u utakmicama koje slede - zaključio je trener crno-belih.